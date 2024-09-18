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خارج الحدود

الهلال الأحمر الإيراني: نقل 95 مصابا بتفجير أجهزة البيجر من لبنان إلى طهران

تفجيرات لبنان، فيتو
تفجيرات لبنان، فيتو

أعلن  الهلال الأحمر الإيراني، نقل 95 مصابا في حادث تفجير أجهزة البيجر من لبنان إلى إيران.

ارتفاع عدد ضحايا تفجيرات أجهزة الاتصال في لبنان

 وارتفع عدد ضحايا تفجيرات أجهزة الاتصال في لبنان اليوم إلى 14 قتيلا و450 جريحًا، حسبما أفادت تقارير إخبارية.

وفي الوقت ذاته حذر وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب، بأن تفجير أجهزة الاتصال التي  يستخدمها حزب الله، ينذر بنشوب نزاع أوسع.

وأوضح عبد الله بوحبيب أن ما يحدث قد يؤدي إلي جر المنطقة كلها إلى حافة الهاوية، بعد الانفجارات المتزامنة لأجهزة «البيجر» التي يستخدمها «حزب الله» في لبنان وسوريا.

وقبل وقت سابق أفاد مصدر أمني وشاهد علي تفجيرات لبنان ، اليوم الأربعاء، أن أجهزة الاتصالات التي انفجرت في لبنان هي أجهزة لاسلكي محمولة وليست "بيجر".

وأوضح  المصدر الأمني والشهود على الواقعة، أن أجهزة الاتصال التي  يستخدمها حزب الله انفجرت جنوبي لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت، كما أشار إلى مقتل 3 أشخاص في أحدث انفجارات أجهزة الاتصال المحمولة في البقاع بلبنان.

وبحسب “سكاي نيوز” فإن أصوات انفجارات جديدة   تم سماعها في الضاحية الجنوبية لبيروت وفي بعلبك شرقي لبنان.

وتشهد لبنان حاليا موجة ثانية من التفجيرات التى تستهدف أجهزة الـ بيجر، وشهدت عدة مناطق في البلاد هجمات مريبة وغير معروفة المصدر حتى الآن.

وسمع أصوات انفجارات  في أكثر من منطقة في لبنان، عصر اليوم الأربعاء، وذلك بعد  وقت قليل من إعلان  حزب الله، استهداف قوة مدفعية إسرائيلية في الجليل الغربي بالصواريخ.

وأشارت وسائل إعلام لبنانية، إلى تحرك عدد من سيارات الإسعاف باتجاه الضاحية الجنوبية، وسط أنباء عن وقوع انفجارات خلال مراسم تشييع جثامين عناصر من حزب الله.

 

إصابة أكثر من 1000 شخص في لبنان 

وحملت جماعة حزب الله اللبنانية، أمس الثلاثاء، إسرائيل مسؤولية  تفجير أجهزة الاتصالات في لبنان.

أضاف حزب الله: "العدو الغادر المجرم سينال بالتأكيد قصاصه العادل على هذا العدوان الآثم من حيث يحتسب ولا يحتسب".

وأفادت مصادر أمنية لوكالة «رويترز» الإخبارية، مساء أمس الثلاثاء، بإصابة أكثر من 1000 شخص  في لبنان بسبب عملية تفجير لأجهزة اتصال لاسلكية.

 

وطالبت وزارة الصحة اللبنانية، مساء أمس الثلاثاء، جميع المواطنين الذين يمتلكون أجهزة لاسلكية ذات نوعية محددة - Pager - برميها بعيدا عنهم بشكل فوري.

 

مئات الإصابات في انفجار أجهزة لاسلكية بيد حامليها


ودعت الصحة اللبنانية المستشفيات للاستنفار ورفع مستوى استعداداتها لتلبية الحاجة السريعة لخدمات الطوارئ.

وكانت وسائل إعلام لبنانية تحدثت عن تسجيل مئات الإصابات في انفجار أجهزة لاسلكية بيد حامليها في مختلف مناطق البلاد.

 


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