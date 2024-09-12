أهالي قرية الشريف ببني سويف يحيون ذكرى وفاة 74 شابًا جراء إعصار ليبيا

أحيا أهالي قرية الشريف التابعة لمركز ببا بـ محافظة بني سويف، اليوم الخميس، ذكرى الحادث الأليم الذي أسفر عن وفاة 74 شابًا من أبناء القرية، جراء إعصار دانيال الذي اجتاح مدينة درنة الليبية، في الثاني عشر من سبتمبر العام الماضي.

تشييع جثامين ضحايا اعصار ليبيا ببني سويف

تفاصيل وفاة 74 شابًا من بني سويف في إعصار ليبيا

وكان الآلآف من أهالي محافظة بني سويف، قد شاركوا في تشييع جثامين الضحايا الـ74 عقب أداء صلاة الجنازة عليهم بساحة سوق قرية قمبش بمركز ببا، جنوب المحافظة، ودفنهم بمقابر أسرهم، وسط حالة من الحزن ألمت بجموع المشيعين، حينا ذاك، وما زالت تفاصيل الحادث الأليم تعيشها أسر الضحايا إلى اليوم.

وكان أكثر من 74 شابا من أبناء محافظة بني سويف قد لقوا مصرعهم من جراء إعصار دانيال الذي ضرب مدينة درنة الليبية، من بينهم 70 من قرية الشريف، و6 من قرى فزارة، وقمبش وبني عتمان، وسدس، التابعة لمركز ببا.

تشييع جثامين ضحايا اعصار ليبيا ببني سويف

قرية الشريف ببني سويف تتشح بالسواد حزنًا على 74 شابًا

وقال الدكتور رامي حسن، أحد أبناء القرية، أن الأهالي استيقظوا صباح اليوم على خبر وفاة وفقد عدد من شباب القرية الذين يعملون في دولة ليبيا وتحديدًا في مدينة درنة التي شهدت حادث إعصار دانيال الذي خلف مئات الضحايا، حيث اتشحت نساء القرية بالملابس السوداء وبدأت أصوات القرآن الكريم تخرج من كل منزل وما من بيت إلا تعمه حالة من الحزن الشديد.

كما سادت حالة من الحزن الشديد بالقرية، خاصة بأسرة رجب عبد الفتاح، التي فقدت 3 شباب اشقاء هم «أحمد ومحمود وعبد الرحمن» الذين سافروا للعمل بليبيا في مهن المعمار المختلفة لتجهيز جهاز عرس شقيقتهم، عقب وفاة والدهم منذ أقل من عام.

محافظ بني سويف يعزي أسر ضحايا إعصار ليبيا

محافظ بني سويف يعزي أسر ضحايا إعصار ليبيا

ونعى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الضحايا من المحافظة، الذين استشهدوا جراء فيضانات ليبيا "إعصار دنيال" أثناء عملهم، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته، معربًا عن خالص التعازي والمواساة لأهالي وأبناء وأسر هؤلاء الشهداء، وأن يلهمهم الصبر والسلوان لتجاوز محنتهم الأليمة التي فجعت الشعب المصري عامة وأبناء بني سويف خاصة.

وشدد المحافظ على أنه تم التوجيه بتوفير فرص عمل للعائدين من ليبيا، منوها بأنه سيتم صرف مبلغ 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى وكل من حدث له إصابة تسبب له عاهة، و25 ألفًا لكل مصاب، وتحديد متطلبات كل أسرة فقيد ومصاب، مختتمًا: "لن نترك أسر الضحايا والمصابين في حادثهم الجلل وسنقدم كل سبل العون والدعم لهم، علاوة على إقامة سرادق عزاء كبير للضحايا في القرية".

الرئيس السيسي يعزي أسر ضحايا إعصار ليبيا

الرئيس السيسي يعزي أسر ضحايا إعصار ليبيا

وقّدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، واجب العزاء لأهالي بني سويف في ذويهم المتوفين جراء إعصار ليبيا، وعبر أهالي الضحايا عن شكرهم وتقديرهم للرئيس السيسي على اهتمامه بهم وسرعة تقديم أوجه الدعم لهم وكذا تقديم واجب العزاء لهم خلال زيارته لبني سويف لافتتاح عددًأ من من المشروعات التنموية التي تشهدها المحافظة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

شباب بني سويف ضحايا اعصار ليبيا

وتحدث جمعة السيد الضبع الذي فقد أبناءه الثلاثة محمود وأحمد وسيد الذين لقوا مصرعهم جراء العاصفة دانيال، معربًا عن تقديره للرئيس السيسي لسرعة التعامل مع المحنة التي أصابت أهالي الضحايا من مختلف محافظات مصر وحزمة القرارات والإجراءات التي اتخذها تجاه أسر الضحايا وآخرها توجيهات الرئيس السيسي لوزارة التعليم بإعفاء أبناء الضحايا من مصروفات التعليم وتوفير المستلزمات الدراسية بجانب تسهيل كافة الإجراءات لأبناء العائدين من المناطق المتضررة وسرعة تسكينهم في المدارس.