انهيار 150 منزلا وإصابة العشرات، الأمطار الغزيرة تفرض حالة الطوارئ في ليبيا

أعلن عميد بلدية سبها الليبية، بالحاج علي، عن ارتفاع عدد المصابين جراء الأمطار الغزيرة والسيول التي ضربت المدينة إلى 39 حالة، بينهم إصابات خطيرة تستدعي تدخلا عاجلا.

ارتفاع عدد المصابين جراء الأمطار في ليبيا

وأوضح المسؤول الليبي أن الأمطار تسببت بانهيار نحو 150 منزلا في عدة مناطق بسبها، مشيرا إلى أن البلدية اتخذت إجراءات عاجلة لتجهيز مدارس لإيواء العائلات المتضررة التي فقدت منازلها بسبب الفيضانات.

كما أكد أن العديد من الأحياء تشهد انقطاعا في الكهرباء نتيجة الأضرار الكبيرة التي لحقت بالبنية التحتية.

وفي السياق نفسه، أفاد مدير مركز سبها الطبي، أحمد بوعقيلة، بأن المركز يعاني من نقص حاد في التجهيزات الطبية، وسط تزايد عدد المصابين الذين يتوافدون على المركز.

إعلان حالة الطوارئ على سبها

وأشار إلى أن المركز يواجه تحديات كبيرة في توفير الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية، رغم الدعم العاجل المقدم من وزارة الصحة. وأضاف أن المركز أعلن حالة الطوارئ واستدعى الطواقم الطبية لتلبية الاحتياجات المتزايدة.

من جانبه، أصدر رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، تعليماته العاجلة لوزارات الداخلية والصحة والموارد المائية والكهرباء للاستجابة الفورية للأزمة التي تعصف بالمدينة وضواحيها.

كما أكدت الحكومة تقديم الدعم اللازم للأسر المتضررة، وتوجيه فرق الطوارئ للعمل على شفط المياه من المنازل والشوارع، وإصلاح الأضرار التي لحقت بشبكة الكهرباء.

وفي خطوة أخرى، أعلن وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، رمضان أبوجناح، رفع حالة الطوارئ في المنطقة الجنوبية، وتشكيل غرفة عمليات لمتابعة تطورات الأوضاع. ووجه بإرسال فرق إسعاف لنقل الحالات الحرجة إلى المستشفيات الكبرى في طرابلس، مع استخدام كافة الإمكانيات المتاحة من سيارات شفط المياه والمعدات للوصول إلى المناطق الأكثر تضررا.