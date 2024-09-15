الأحد 15 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

حالتا وفاة بسبب الأمطار في ليبيا وتعليمات للبقاء بالمنازل (فيديو)

سيول في ليبيا
سيول في ليبيا

توفي شخصان، وأصيب 33 آخرون، في حصيلة جديدة للفيضانات التي اجتاحت مدينة سبها الليبية، وفق بيان للمجلس البلدي للمدينة الواقعة جنوب ليبيا.

سيول في ليبيا

وقال المجلس عبر حسابه في "فيسبوك"، إن عمليات إنقاذ العائلات العالقة، جراء السيول التي اجتاحت المدينة منذ أمس السبت، بدأت من قبل فرق الطوارئ والقوات المسلحة وأفراد الأمن.

إسعاف المصابين بسبب السيول في ليبيا

ودعا المجلس البلدي جميع المواطنين والمسعفين التوجه إلى مستشفى سبها الطبي، بهدف تنظيم عمليات إسعاف المصابين.

 

 

وفي وقت سابق، أصدر المجلس البلدي في ليبيا تعليمات لضمان سلامة المواطنين في بلدية سبها.

تجنب المخاطر المرتبطة بالأمطار الغزيرة والرياح

وتضمنت التعليمات البقاء داخل المنازل لتجنب المخاطر المرتبطة بالأمطار الغزيرة والرياح، إذا لم تكن هناك ضرورة للخروج، وتجنب المناطق المعرضة للغرق، وتجنب القيادة إطلاقًا، وفي حالة الضرورة للقيادة، دعت السائقين إلى السير ببطء، وترك مسافة كافية بين السيارات لتجنب الانزلاقات.

 متابعة تقارير الطقس المحلية في ليبيا

كما اشتملت التعليمات على الدعوة إلى متابعة تقارير الطقس المحلية للحصول على معلومات محدثة حول الحالة الجوية والتحذيرات، وتجنب الاقتراب من الأعمدة الكهربائية أو الأسلاك المكشوفة، وتثبيت الأغراض الخارجية التي يمكن أن تنجرف بسبب الرياح أو الأمطار، وإعداد حقيبة طوارئ تحتوي على مستلزمات ضرورية مثل الماء والطعام والإسعافات الأولية في حال الحاجة إلى الإخلاء.

 

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ليبيا السيول الطوارئ الرياح الأمطار

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