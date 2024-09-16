محافظ الفيوم يوجه بتوفير الحماية الاجتماعية لغير القادرين

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، ووجه بتوفير مساعدات عاجلة، ومعاشات للفئات الأكثر احتياجًا، وتوفير مشروعات تنموية للأسر الأولى بالرعاية، وفرص عمل للشباب والفتيات بالقطاع الخاص، كما وجه بتوفير الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة لعدد من الحالات المرضية.

تداخلات لتوفير الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية

كما وجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع مسئولي الجمعيات الأهلية، لإجراء عدد من تدخلات الحماية الاجتماعية لبعض الحالات من الأسر الأولى بالرعاية، والعمل على توفير المساعدات المالية والعينية العاجلة للحالات الأكثر احتياجًا، بجانب بحث ودراسة عدد من الحالات لبيان إمكانية منحها معاشات شهرية، والدخول تحت مظلة "تكافل وكرامة"، فضلًا عن التنسيق مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى، لتوفير عدد من المشروعات للفئات الأكثر احتياجًا تعينهم على مطالب الحياة.

توفير فرص عمل للخريجين بالقطاع الخاص

كما وجه محافظ الفيوم، وكيل مديرية العمل، بتوفير فرص عمل للشباب والفتيات بالقطاع الخاص ومن بينهم ذوي الهمم، تبعًا لمؤهلاتهم العلمية وخبراتهم الحياتية وظروفهم المعيشية، مشددًا على متابعة العمالة الخاصة بمختلف المؤسسات والشركات والمصانع، للتأكد من عمل الشباب والفتيات بها فعليًا، وتقاضيهم للأجور تبعًا للشروط والقوانين المنظمة للعمل بالقطاع الخاص.

ووجه رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة الفيوم، بتوفير مشروعات تنموية للأسر الأولى بالرعاية، بهدف الانتقال بتلك الأسر من مرحلة المساعدات المباشرة، إلى العمل والإنتاج المستمر، والاعتماد على النفس من خلال تنفيذ المشروعات التنموية.

رعاية طبية للمرضى غير القادرين

ووجه محافظ الفيوم، بتوفير الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة لعدد من الحالات المرضية من الفئات الأولى بالرعاية، وسرعة التنسيق بين مسئولى مديرية الصحة بالفيوم، ومسئولى إحدى المستشفيات المتخصصة بالقاهرة لبحث إمكانية توفير مفصل فخذ بالمجان لرجل مسن، وإجراء الفحص الطبي اللازم من خلال القومسيون الطبي، لشاب مصاب بورم أسفل عظم الساعد الأيسر مما يعيق اليد عن الحركة، لبيان إمكانية صرف معاش والده له، وكذا إجراء الفحص الطبي وتوفير العلاج اللازم لسيدة تعانى من مرض مناعي لتجمعات الماء على الرئة، وسرعة إجراء عملية عيون لشاب مصاب بضعف البصر بالتنسيق مع مستشفى الرمد بالفيوم، فضلًا عن التنسيق مع إحدى الجمعيات الأهلية، لعمل جلسات تخاطب لطفل يعانى من صعوبة النطق بسبب مرض متلازمة داون.

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