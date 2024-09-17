الفيوم تدرس إجراء توسعات بمحكمتي اطسا وطامية

طلب المستشار إيهاب محمد همت رئيس محكمة الفيوم الابتدائية، من الدكتور احمد الانصاري، محافظ الفيوم، دراسة اجراء توسعات بمحكمتي إطسا وطامية، من خلال الأطر القانونية واللوائح التنفيذية، بهدف تسريع العمل وتوفير الخدمات للمواطن على الوجه الأمثل.

زيارة محافظ الفيوم إلي المحكمة الابتدائية

جاء ذلك أثناء زيارة محافظ الفيوم، محكمة الفيوم الابتدائية، لتهنئة كل من المستشار إبراهيم حلمي المحامي العام لنيابات الفيوم الكلية، ورئيس محكمة الفيوم، بالعام القضائي الجديد 2024 / 2025، رافقه خلال الزيارة المستشار محمد مصطفى نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، المستشار القضائي لمحافظة الفيوم.

ملفات تعاون بين المحافظة والهيئات القضائية

وقال محافظ الفيوم، أن هناك عدد من ملفات التعاون المشترك بين المحافظة والنيابة والقضاء، مثل ملف التعديات على أصول وأملاك الدولة والأراضي الزراعية، مؤكدًا أن المحافظة تبذل جهودًا مكثفة للارتقاء بمختلف القطاعات، بالشكل الذي يعود بالنفع على المواطن الفيومي، مثل ملف إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، نظرًا لمردودها الاقتصادي على العاملين بقطاعات الصيد والسياحة والاستثمار، وكذا ملف الاستثمار بأراضي المحميات الطبيعية وفق الشروط البيئية، فضلًا عن العمل لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين من خلال تنفيذ مشروعات البنية التحتية، سواء من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، أو من خلال الخطة الاستثمارية والعاجلة للمحافظة، أو من خلال مشروعات المنح الدولية.

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