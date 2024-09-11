مرض غامض يتسبب في وفاة 15 شخصا بالهند
أفادت صحيفة Hindustan Times بأن 15 شخصا توفوا بعد إصابتهم بمرض غير معروف في غرب الهند.
وفاة 15 شخصا في الهند بسبب مرض غامض
وقالت الصحيفة: "ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن حمى غامضة في مدينة لاخبات في منطقة كوتش بـولاية جوجارات الهندية إلى 15 شخصا في الأيام الثمانية الماضية، في حين لم تتمكن السلطات بعد من تحديد سبب المرض".
وأشارت الصحيفة إلى وفاة ما لا يقل عن 10 أشخاص، بينهم أطفال، بسبب مرض غير معروف بين 3 و10 سبتمبر، وبعد ذلك تم تأكيد 5 وفيات أخرى على الأقل.
وقال المتحدث باسم حكومة منطقة كوتش أميت أرورا إن الاختبارات استبعدت حتى الآن احتمال وجود فيروس أنفلونزا الخنازير وحمى القرم-الكونغو النزفية والملاريا وحمى الضنك.
وأضاف أرورا أنه تم إرسال 11 عينة مأخوذة من أولئك الذين ماتوا بسبب المرض للاختبار في المعهد الوطني لعلم الفيروسات في بيون بولاية ماهاراشترا المجاورة، ومن المتوقع ظهور النتائج خلال يوم أو يومين.
وأكدت الصحيفة أن تفشي الحمى الغير معروفة تزامن مع هطول أمطار غزيرة وفيضانات في المنطقة المتضررة. حيث تساقطت في منطقة كوتش حوالي 890 ملم من الأمطار، وهو ما يزيد بنسبة 184% على المعدل الطبيعي.
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