الأوبرا المصرية تقدم العرض الأول لفيلم 'مدرسة أبدية' بنادى السينما

قدمت دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد العرض الأول في مصر لفيلم "مدرسة أبدية" للمخرجة نانسى كمال، ضمن فعاليات نشاطها الثقافى والفكرى وسلسلة عروض نادى السينما، وذلك على المسرح الصغير فى أمسية جمعت بين الفن السينمائى والعمق الثقافى، وعكست روح الإبداع والتواصل بين الفنون.

تناول الفيلم الذى شهد حضورا جماهيريا مميزا، قصة العلاقة الوثيقة التي جمعت رمسيس ويصا واصف بجيلين من النساجين في مركز ويصا واصف بالحرانية، الذين يعملون فى نسج مختلف السجاد القطنى واللوحات الصوفية، معبرين بأسلوبهم البسيط وطبيعتهم الأصيلة عن جماليات الطبيعة فى مصر، مما أهلهم للمنافسة مع أكبر معارض الدول الأوروبية، كما تضمن الفيلم ذكر عدد من المواقف مع صانعى هذه الأعمال الفنية من قبل رمسيس ويصا وأبنته سوزان وأصرارهم على توفير الدعم المادي والمعنوي للنساجين لخلق أجواء إبداعية لا مثيل لها تناسب بساطتهم وتثرى إبداعاتهم.

الفيلم الذي أنتج بدعم من مؤسسة WOD سالزبورج - النمسا، نجح في تسليط الضوء على ذلك الإبداع الفني الفريد الذي لا يزال يحيي روح الفن في مصر.

وقد أعقب عرض الفيلم صالون ثقافي أدارته الإعلامية رانيا رياض، حيث تفاعل الجمهور مع أبطال الفيلم وصناعه، الذين شاركوا تجاربهم وآرائهم حول هذا العمل الرائع وهم "السيدة سوزان رمسيس ويصا، المهندس إكرام منير نصحي، مدير التصوير نبيل سمير، والمخرجة نانسي كمال وذلك بحضور عدد كبير من قدماء النساجين.



بهذا الحدث السينمائى الثرى، أكدت دار الأوبرا المصرية مجددًا على مكانتها كمؤسسة ثقافية رائدة تجمع بين الفنون المختلفة، وتفتح أبوابها أمام كل ما يسهم في إثراء المشهد الثقافي المصري.