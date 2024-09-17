إضاءة معالم البحيرة باللون البرتقالي لدعم نشر ثقافة الجودة وسلامة المرضى
أضيئ عدد من معالم محافظة البحيرة باللون البرتقالى مثل دار الأوبرا وقصر ثقافة دمنهور بالتزامن مع إضاءة العديد من المنشآت بالمحافظات وعلى مستوى العالم بدعم منظمة الصحة العالمية WHO، في إطار الاحتفال باليوم العالمي لسلامة وأمان المريض، وتحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة.
يأتي ذلك استمرارا لتأكيد دعم المحافظة في نشر ثقافة الجودة وسلامة المريض داخل المنشآت الصحية بالمحافظة.
رفع الوعي حول أهمية السلامة والأمان في الرعاية الصحية
هذا وأكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، أن المحافظة تسعى جاهدة لتأكيد التزامها بأعلى معايير السلامة، مع التركيز على صحة المواطنين.
حيث يهدف هذا الاحتفال إلى رفع الوعي حول أهمية السلامة والأمان في الرعاية الصحية، وضمان تقديم خدمات طبية آمنة وفعالة ودعم وتعزيز معايير الرعاية الصحية.
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