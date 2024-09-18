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ثقافة وفنون

فرقة كوكب الشرق النسائية تتغنى بأعمال الزمن الجميل بالأوبرا

دار الأوبرا المصرية،
دار الأوبرا المصرية، فيتو

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلا لفرقة كوكب الشرق النسائية بقيادة المايسترو الدكتور محمد عبد الستار ومشاركة عازفة القانون الدكتورة مها العربى، وإشراف فنى الدكتور عاطف إمام، وذلك فى الثامنة والنصف مساء الخميس ١٩ سبتمبر على المسرح الصغير بالأوبرا. 

حفل فرقة كوكب الشرق النسائية 

و يتضمن البرنامج باقة من أعمال الزمن الجميل منها: “ زورونى كل سنة مرة،هو ياهوى،فى يوم وليلة،سلم على،الحلو فى الفرانده، ياتمر حنة، من حبى فيك ياجاري،  سألوني الناس، يا ورد على فل وياسمين،للصبر حدود”.

وذلك أداء نهى المصرى، مريم هانى،ملك هانى،كريستينا،لميس امين، فاطمة مثنى،نورهان،اسماء الجمل  بجانب فقرة للعزف المنفرد على آلة القانون أداء الدكتورة مها العربى. 

فرقة كوكب الشرق النسائية 

وتعد "فرقة كوكب الشرق النسائية" واحدة من الفرق الفنية المميزة تضم عدد من العازفات والمطربات الموهوبات وتقدم الوانا مختلفة من أعمال الموسيقى العربية، مع إبراز دور المرأة في مجال الموسيقى والغناء.

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