حماس: ‎نتنياهو يضع شروطا تعجيزية عمدا لتخريب أي فرصة للتوصل إلى اتفاق

‎ قالت حركة حماس، اليوم الخميس: إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين ‎نتنياهو يضع شروطا تعجيزية عمدا لتخريب أي فرصة للتوصل إلى اتفاق.

وأضافت حماس: "‎نتنياهو هو من يعطل الاتفاق، ولم يعط موافقة واضحة حول نقاط الصفقة.. والتوصل إلى اتفاق يتطلب ضغطا أمريكيا كافيا على الجانب الإسرائيلي".

وقف إطلاق النار في قطاع غزة

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الأمريكية: إن الولايات المتحدة مازالت تتواصل مع مصر وقطر بشأن مقترح لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضافت الخارجية الأمريكية: "نحاول التنسيق مع إسرائيل ووكالات الإغاثة للتأكد من وصول المساعدات الإنسانية للفلسطينيين.. ونعمل مع وكالات الأمم المتحدة للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية في قطاع غزة".

وتابعت الخارجية الأمريكية: "الحل الدبلوماسي هو الأمثل لجلب الهدوء إلى شمال إسرائيل، والمستوطنات تتعارض مع القانون الدولي ومع الجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم".