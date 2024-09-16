الرئيس الفلسطيني يتوجه إلى إسبانيا لهذا السبب

أفادت وكالة «فرانس برس»، مساء اليوم الإثنين، نقلا عن مسؤول فلسطيني، بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يتوجه غدا الثلاثاء إلى العاصمة الإسبانية مدريد على خلفية اعترافها الأخير بدولة فلسطين.

اعتراف إسبانيا بدولة فلسطين

وفي مايو الماضي، تبنت الحكومة الإسبانية خلال اجتماع لمجلس الوزراء مرسوما يعترف رسميا بدولة فلسطين، كما أعلنت الناطقة باسم حكومة بيدرو سانشيز.

وفي تصريح مقتضب أكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن الاعتراف بدولة فلسطين "ضروري لتحقيق السلام" بين الإسرائيليين والفلسطينيين، فضلا عن كونه "مسألة عدالة تاريخية". كما أكد أن الحكومة الإسبانية ستعترف بدولة فلسطينية تشمل قطاع غزة والضفة الغربية وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد على أن بلاده لن تعترف بأي تغيير لحدود 1967 من دون اتفاق الإسرائيليين والفلسطينيين على السواء، مردفا "المسار الوحيد للسلام هو حل الدولتين".

إلى ذلك، أكد أن اعتماد قرار الاعتراف بدولة فلسطين يتماشى مع القرارات الأممية وغير موجه ضد أي طرف، واصفا الأمر بالخطوة التاريخية التي تتيح للفلسطينيين والإسرائيليين تحقيق السلام. هذا واعتبر أن الأولوية الآن تكمن في وضع حد للأزمة غير المسبوقة في قطاع غزة، قائلا ينبغي فتح المعابر.