وجهت روسيا في مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، تحذيرا شديد اللهجة لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، من عواقب السماح لأوكرانيا بتنفيذ ضربات بعيدة المدى داخل أراضيها، وفق وكالة "رويترز".

روسيا تحذر الناتو من السماح لأوكرانيا بضربات بعيدة المدى

وجاء التحذير على لسان السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أمام مجلس الأمن الدولي: الذي قال إنه "إذا سمحت الدول الغربية لأوكرانيا، بتنفيذ ضربات بعيدة المدى داخل روسيا، فإن دول حلف شمال الأطلسي ستكون في حرب مباشرة مع روسيا".

وأضاف نيبينزيا للمجلس المؤلف من 15 عضوا: "الحقيقة أن حلف شمال الأطلسي سيكون طرفا مباشرا في أعمال قتالية ضد قوة نووية، أعتقد أن عليكم ألا تنسوا هذا، وأن تفكروا في العواقب".

وقال نيبينزيا: "مثل هذا التطور المحتمل للوضع، سيغيّر بشكل جذري، علاقاتنا مع المعسكر الغربي، إذا تم اتخاذ قرار رفع القيود بالفعل، أو سيتم اتخاذه، فهذا يعني أنه منذ تلك اللحظة فصاعدًا، ستبدأ دول الناتو حربًا مباشرة مع روسيا".