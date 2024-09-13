المندوب الروسي بمجلس الأمن: البنتاجون يقيِّم تقارير احتمالية استخدام أسلحة نووية بأوروبا

المندوب الروسي بمجلس الأمن: البنتاجون يقيِّم تقارير احتمالية استخدام أسلحة نووية بأوروبا
قال المندوب الروسي في مجلس الأمن، فاسيلي نيبنزيا، اليوم الجمعة: "لم تكن أوكرانيا لتفكر أو تجرؤ على مهاجمة أراضينا دون حصولها على ضوء غربي أخضر".
وأضاف المندوب الروسي: "أن الجيش الأوكراني فشل في دونيتسك بينما تتقدم قواتنا وتقترب من حسم المعركة"، مؤكدا أن البنتاجون يقوم بتقييم تقارير تتحدث عن احتمالية استخدام أسلحة نووية شرق أوروبا.
وأوضح نيبنزيا أن قيام أوكرانيا باستهداف الأراضي الروسية بأسلحة غربية يعني بالضرورة تورط الغرب بالصـراع، محذرا أنه في حالة سماح الغرب لكييف باستهداف عمق الأراضي الروسية فهذا سيكون تصعيدا خطيرا.
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