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النظام الجديد للدوري الممتاز.. "الاستعانة بتجربة القسم الثاني".. موسم استثنائي بصبغة ألمانية.. وتقليص عدد المباريات والهابطين

رابطة الأندية المصرية
رابطة الأندية المصرية

أعلنت  رابطة الأندية المصرية عن إقامة دوري استثنائي في الموسم الكروي الجديد بعد الاجتماع الذي جمعها مع ممثلي أندية الدوري الممتاز. 

وتقرر إقامة الموسم الاستثنائي بعدما قامت رابطة الأندية بمناقشة وشرح الضغوط التي تعاني منها الرابطة وأنه يجب إقامة دوري استثنائي، وهو الأمر الذي قُوبل بالموافقة من أغلب الأندية.

شكل الدوري في الموسم الجديد 

وأعلنت  رابطة الأندية المصرية المحترفة رسميا أن مسابقة الدوري الموسم القادم ستكون من دور واحد، على أن يتنافس أول 9 فرق على لقب الدوري، أما الفرق الـ9 الباقية فتنافس على الهبوط.

ليس المرة الأولى  داخل مصر

  نظام الدوري الذي سيقام خلال الموسم الجديد ليس غريبا على الكرة المصرية، حيث شهد القسم الثاني أ " دوري المحترفين" الموسم الماضي، تطبيق النظام ذاته وهو لعب البطولة من دور واحد ثم يتم تقسيم الأندية إلي مجموعتين، الأولى تضم الأندية المتنافسة على الصعود، والثانية لتحديد الفرق الهابطة للقسم الثاني "ب".

الفرق الوحيد الذي يتواجد بين نظام النسخة المقبلة من الدوري الممتاز والنسخة الماضية من دوري المحترفين هو عدد الفرق، بسبب تواجد 20 فريق في بطولة القسم الثاني " أ " وهو العدد الذي يفوق عدد فرق الدوري الممتاز بفرقتين.

موسم استثنائي بصبغة ألمانية

وأعلنت رابطة الأندية المصرية عن التعاقد مع الشركة الألمانية التي تنظم بطولات اليويفا والدوري الألماني والإماراتي والتركي لتبدأ عملها في تنظيم الدوري المصري مع بداية الموسم الجديد 2024 - 2025، ليكون النظام الاستثنائي بصبغة ألمانية.

تقليص في عدد المباريات والهابطين

وبعد طرح النظام الجديد لبطولة الدوري تأكد تقليص عدد المباريات التي يخوضها  كل فريق خلال الموسم، لتكون 25 مباراة على النحو التالي:

المرحلة الأولى: 17 جولة في الدور الأول كاملا. 
 

المرحلة الثانية: تخوض الفرق التسع المتنافسة على اللقب 8 جولات، وهي نفسها التي تخوض الفرق التسع المتنافسة على الهبوط، ليصبح عدد جولات المسابقة 25 جولة.

ولم يشهد الموسم الجديد تقليص في عدد المباريات فقط بل في عدد الأندية الهابطة لـ دوري المحترفين، فتقرر هبوط فريقين فقط بدلا من 3 فرق كما هو معتاد خلال النسخ الأخيرة من البطولة.

كما وافقت أندية الدوري الممتاز خلال اجتماعاتها مع مسئولي رابطة الأندية المصرية المحترفة على هبوط فريقين في الموسم المقبل 2024 - 2025،  على أن تصعد 3 أندية من دوري المحترفين، ليصبح عدد الأندية في الموسم بعد المقبل 2025/2026، 19 ناديا، على أن يهبط منها أربعة أندية نهاية الموسم نفسه، ليعود الدوري الممتاز مجددا إلى عدد 18 ناديا.

موعد بداية وانتهاء مسابقة الدوري الممتاز

وبحسب مصدر في رابطة الأندية فإن مسابقة الدوري الممتاز ستنطلق يوم 30 أكتوبر المقبل وتنتهي يوم 6 يونيو من العام المقبل 2026.

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