الأربعاء 18 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

رابطة الأندية تعلن التعاقد مع شركة ألمانية لإدارة مسابقة الدوري

مباريات الدوري المصري،
مباريات الدوري المصري، فيتو

رابطة الأندية، أعلنت رابطة الأندية المصرية عن التعاقد مع الشركة الألمانية التي تنظم بطولات الويفا والدوري الألماني والإماراتي والتركي لتبدأ عملها في تنظيم الدوري المصري مع بداية الموسم الجديد 2024 - 2025.

 

اجتماع الرابطة مع أندية الدوري الممتاز

ويعقد مسئولو رابطة الأندية المصرية المحترفة، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع مسئولي أندية الدوري الممتاز، من أجل تحديد شكل المسابقة في الموسم الكروي الجديد 2024 - 2025.

ونشرت الصفحة الرسمية لرابطة الأندية صور تجهيزات المقر لاستضافة ممثلي أندية الدوري حيث وصل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وحسين لبيب رئيس نادي الزمالك، ومحمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري، لمقر الرابطة.

وجهز مسؤولو النادي الأهلي ملف كامل لمناقشة شمل الدوري الموسم الجديد وارتباطات الفريق بالعديد من البطولات.

ويتطرق مسؤولو الأحمر لملف إقامة معسكرات المنتخب قبل الأجندة الدولية باسبوع وهو ما يصعب على اللاعبين في ظل ارتباط أندية بالأهلي والزمالك وبيراميدز بالبطولات الأفريقية وإجهاد اللاعبين في السفر، وبالتالي على الرابطة مناقشة الأمر مع حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر.

وأكد مصدر أن الأهلي سيضم لاعبيه مع موعد الأجندة الدولية وليس قبل ذلك بناء على لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم -فيفا.

وتابع المصدر أن إقامة معسكر المنتخب مبكرا لن يفيد اللاعبين خاصة وأن الأمر لم يعد كما كان يفعل كابتن محمود الجوهري خلال توليه قيادة الفراعنة، خاصة مع كثرة البطولات والارتباطات المحلية والإفريقية وأيضا العالمية.

 

الموعد المبدئي لانطلاق مسابقة الدوري

ومن المنتظر أن تبدأ مسابقة الدوري الممتاز بنهاية شهر أكتوبر المقبل، وينتهي مع بداية شهر يونيو 2025، على أن يصدر قرار بمنع تأجيل المباريات بشكل نهائي.

وتسعى رابطة الأندية لإيجاد الوسيلة والشكل الأفضل والذي يسمح بختام المسابقة في المواعيد الدولية التي تلتزم بها معظم دوريات العالم، وأيضا فتح المجال أمام المنتخب للاستعداد بشكل كاف  للمشاركة في البطولات والمباريات الهامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

 

 

رابطة الأندية رابطة الأندية المصرية الدوري الألماني الدوري المصري محمود الخطيب حسين لبيب محمد مصيلحي

مواد متعلقة

شاهد تجهيزات اجتماع رابطة الأندية المحترفة لتحديد شكل الدوري

الأهلي يستغل اجتماع رابطة الأندية ويفتح النار على المنتخب

رابطة الأندية تجتمع اليوم لحسم شكل الدوري في الموسم الجديد

أشرف نصار: يجب إقامة انتخابات رابطة الأندية قبل مناقشة شكل الدوري

الأكثر قراءة

مع توقعات رفع قيمة الجنيه، خبير اقتصادي يطلق تحذيرًا بشأن أسعار السلع

ارتفاع سعر الدولار فى البنك المركزى بختام تعاملات اليوم

مصدر في "الوادا" يفجر مفاجأة بشأن قرار الاستئناف بأزمة رمضان صبحي

تعرف على الجهاز الفني الجديد للإسماعيلي خلفا لـ إيهاب جلال

أول تعليق من الأهلي على إسناد تنظيم الدوري الجديد لشركة ألمانية

الأهلي والزمالك يضعان شرطا للموافقة على تطبيق موسم استثنائي بالدوري الممتاز

تفجيرات يالمنازل والسيارات، استهداف أجهزة لاسلكية محمولة من فئة جديدة فى لبنان (فيديو)

الشيخ صلاح التيجاني: خديجة تُعالج نفسيا وبيني وبينها القضاء

منوعات

المزيد

مستلزمات المدارس، أسعار الكراسات بمكتبات النزهة الجديدة (فيديو وصور)

العثور على 25 كيلو زبدة تعود للقرن الـ 16 فى أيرلندا طعمها كما هو

تقرير يكشف تفاصيل جديدة عن أسباب ارتفاع غازات الاحتباس الحراري بسرعة في الغلاف الجوي

نقوش غامضة على جدران قلعة تشيم التركية حيرت العلماء

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم الأربعاء 18-9-2024 في الأسواق

أسعار الخضراوات اليوم، انخفاض الليمون والفلفل الرومي في سوق العبور

سعر القصدير اليوم الأربعاء 18- 09- 2024 عالميا

أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024

المزيد

انفوجراف

هاري كين على القمة.. ترتيب الهدافين الإنجليز في دوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عندما هتف الرازي: "اللهم إيمانا كإيمان عجائز نيسابور"

تفسير رؤية النجار في المنام وعلاقتها بالرياء والنفاق

“وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا” عنوان خطبة الجمعة المقبلة

المزيد
الجريدة الرسمية