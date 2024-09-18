رابطة الأندية تعلن التعاقد مع شركة ألمانية لإدارة مسابقة الدوري

رابطة الأندية، أعلنت رابطة الأندية المصرية عن التعاقد مع الشركة الألمانية التي تنظم بطولات الويفا والدوري الألماني والإماراتي والتركي لتبدأ عملها في تنظيم الدوري المصري مع بداية الموسم الجديد 2024 - 2025.

اجتماع الرابطة مع أندية الدوري الممتاز

ويعقد مسئولو رابطة الأندية المصرية المحترفة، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع مسئولي أندية الدوري الممتاز، من أجل تحديد شكل المسابقة في الموسم الكروي الجديد 2024 - 2025.

ونشرت الصفحة الرسمية لرابطة الأندية صور تجهيزات المقر لاستضافة ممثلي أندية الدوري حيث وصل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وحسين لبيب رئيس نادي الزمالك، ومحمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري، لمقر الرابطة.

وجهز مسؤولو النادي الأهلي ملف كامل لمناقشة شمل الدوري الموسم الجديد وارتباطات الفريق بالعديد من البطولات.

ويتطرق مسؤولو الأحمر لملف إقامة معسكرات المنتخب قبل الأجندة الدولية باسبوع وهو ما يصعب على اللاعبين في ظل ارتباط أندية بالأهلي والزمالك وبيراميدز بالبطولات الأفريقية وإجهاد اللاعبين في السفر، وبالتالي على الرابطة مناقشة الأمر مع حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر.

وأكد مصدر أن الأهلي سيضم لاعبيه مع موعد الأجندة الدولية وليس قبل ذلك بناء على لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم -فيفا.

وتابع المصدر أن إقامة معسكر المنتخب مبكرا لن يفيد اللاعبين خاصة وأن الأمر لم يعد كما كان يفعل كابتن محمود الجوهري خلال توليه قيادة الفراعنة، خاصة مع كثرة البطولات والارتباطات المحلية والإفريقية وأيضا العالمية.

الموعد المبدئي لانطلاق مسابقة الدوري

ومن المنتظر أن تبدأ مسابقة الدوري الممتاز بنهاية شهر أكتوبر المقبل، وينتهي مع بداية شهر يونيو 2025، على أن يصدر قرار بمنع تأجيل المباريات بشكل نهائي.

وتسعى رابطة الأندية لإيجاد الوسيلة والشكل الأفضل والذي يسمح بختام المسابقة في المواعيد الدولية التي تلتزم بها معظم دوريات العالم، وأيضا فتح المجال أمام المنتخب للاستعداد بشكل كاف للمشاركة في البطولات والمباريات الهامة.