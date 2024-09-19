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رياضة

رغم مغادرته اجتماع الرابطة، رئيس نادي إنبي: سنلعب في الدوري وأحترم قرار الأغلبية

ايمن الشريعي، فيتو
ايمن الشريعي، فيتو

أكد أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي، أنه لم يحضر الاجتماع بين الأندية والرابطة، مشيرًا إلى أنه فور دخوله إلى الاجتماع علم بأن هناك نية لوجود دوري استثنائي ووجد أن الأجندة الخاصة بالاجتماع لا تمت بصلة للدعوة التي تلقاها للحضور من أجل المناقشة.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "هناك جدول أعمال تمت الدعوة لمناقشته، ولم يحدث ذلك، والدعوة كانت موجهة لمناقشة بعض المقترحات، وفوجئت بأن الأمور تخص إقامة دوري استثنائي، وكنت أجهز لمقترح لإقامة دوري بشكله الطبيعي، ويبدأ في 1 نوفمبر وينتهى 10 يوليو 2025".

وأضاف: "بعد علمي بوجود الدوري الاستثنائي قررت المغادرة، وأنا مجرد صوت في النهاية، وبالتأكيد سنلعب في الدوري وأحترم قرار الأغلبية، وهذه هي الاحترافية، وكان لدي بعض المقترحات".

وواصل: "جلست لمدة نصف ساعة فقط، وكان لدي مقترحات يمكن مناقشتها، منها الأندية التي ستضمن البقاء في الدوري لن تلعب بنفس القوة، ولو كان هناك حوافز معينة سواء مالية أو أمور أخرى قد يكون حلا جيدًا، لكن تلك الدوافع لن تمنح نفس سخونة الدوري المصري من 34 جولة".

وزاد: "لا يوجد خلاف بيني وبين الأندية، لا يوجد هناك مشكلة شخصية مطلقا، نحن نتحدث عن منظومة كاملة، وكل ما يقال عن وجود أزمة أو انشقاق غير صحيح".

وأكمل: "رابطة الأندية المحترفة هدفها تسويقي في المقام الأول، ولكنها لم تقم بالعمل المطلوب، ونسبة ترشحي لانتخابات الرابطة 8%، وطريقة مسابقة الدوري تؤثر سلبا على الأفكار التسويقية للرابطة في الأساس".

موعد انطلاق بطولة الدوري المصري

ومن المقرر أن تنطلق بطولة الدوري المصري 30 أكتوبر 2024 وتنتهي في منتصف يونيو 2025.

ووافقت أندية الدوري الممتاز خلال اجتماعها اليوم مع مسئولي رابطة الأندية المصرية المحترفة على هبوط فريقين في الموسم المقبل 2024 - 2025، على أن تصعد 3 أندية من دوري المحترفين، ليصبح عدد الأندية في الموسم بعد المقبل 2025/2026، 19 ناديا، على أن يهبط منها أربعة أندية نهاية الموسم نفسه، ليعود الدوري الممتاز مجددا إلى عدد 18 ناديا.

فيما أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة رسميا أن مسابقة الدوري الموسم القادم ستكون من دور واحد، على أن يتنافس أول 9 فرق على لقب الدوري، أما الفرق لـ9 الباقية فتنافس على الهبوط.

هبوط فريقين فقط لدوري المحترفين

واستقرت رابطة الأندية بعد اجتماعها مع الأندية على هبوط فريقين فقط للقسم الثاني (دوري المحترفين) نهاية الموسم.

 موعد بداية وانتهاء مسابقة الدوري الممتاز

وبحسب مصدر في رابطة الأندية فإن مسابقة الدوري الممتاز ستنطلق يوم 30 أكتوبر المقبل وتنتهي يوم 6 يونيو من العام المقبل 2026.

وأسفر اجتماع رابطة الأندية مع رؤساء أندية الدوري الممتاز، عن الاتفاق بين الطرفين على تطبيق نظام استثنائي في مسابقة الدوري في الموسم الجديد، من أجل تفادي الأزمات التي عاشتها الكرة المصرية في المواسم الثلاث الأخيرة.

شكل الدوري في الموسم الجديد

ووفقا لمصدر داخل رابطة الأندية، وبعد الاجتماع الذي تم عقده مع ممثلي أندية الدوري المصري اليوم، تم الاستقرار على إقامة بطولة الدوري بالموسم الجديد بشكل استثنائي.

وتابع المصدر في تصريحات لـ "فيتو": "سيقام الدوري من دور واحد، ثم يتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين، الأولى تضمن أول 10 مراكز والثانية تضمن الأندية من المركز الـ 11 إلى الـ 18.

درع الدوري الممتاز، فيتو

تفاصيل الدوري في الموسم الجديد

وقامت رابطة الأندية بمناقشة البند الأول وهو شرح الضغوط التي تعاني منها الرابطة وأنه يجب إقامة دوري استثنائي، وهناك موافقة من أغلبية الأندية.

أشاد مسئولو النادي الأهلي بتعاقد رابطة الأندية المحترفة مع شركة ألمانية لتنظيم مسابقة الدوري في الموسم الجديد 2024 - 2025.

رابطة الأندية تعلن هبوط 4 أندية للمحترفين في الموسم بعد المقبل

رابطة الأندية تكشف عن موعد بداية وانتهاء مسابقة الدوري الممتاز

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