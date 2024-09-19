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رياضة

رابطة الأندية تكشف سبب تأخر تسلم درع الدوري لـ الأهلي (فيديو)

تدريبات الأهلي، فيتو
تدريبات الأهلي، فيتو

قال شريف صالح، عضو رابطة الأندية المصرية، إن درع الدوري الجديد وصل منذ فترة طويلة ولكن النادي الأهلي هو من طلب تأخير الاحتفال باللقب حتى يتواجد المدرب واللاعبون الذين حصلوا على إجازة نهاية الموسم المنقضي.

وأضاف شريف صالح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب الكومي، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، أن الشركة الراعية هي من قامت بتصينع درع الدوري في لندن، مؤكدًا أن الدرع وصل القاهرة منذ فترة، وسيتم تسيلمه للنادي الأهلي عقب مباراة جورماهيا الكيني بعد حصول إدارة الأهلي على موافقة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» بتسلم الدرع عقب نهاية المباراة.

وأشار شريف صالح، إلى أن رابطة الأندية قررت التعاقد مع شركة ألمانية مسئولة عن تنظيم بطولات الويفا والدوري الألماني والإماراتي والتركي لتبدأ عملها فى الدوري المصري مع بداية الموسم الجديد، مؤكدًا أن الرابطة ستتحمل التكاليف المالية للشركة الألمانية.

وأتم شريف صالح، أن الشركة الألمانية ستقوم بالاستعانة برئيس لجنة المسابقات السابق عامر حسين، واتحاد الكرة من أجل أخذ البيانات خاصة لوضع تصور جدول الدوري الموسم الجديد.
 

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