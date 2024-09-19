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تاريخ مواجهات برشلونة ضد موناكو قبل لقاء الليلة

برشلونة،فيتو
برشلونة،فيتو

دوري أبطال أوروبا، يلتقي فريق برشلونة الإسباني اليوم الخميس مع موناكو الفرنسي على ملعب "لويس الثاني" في مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا بنظامه الجديد.

تاريخ مواجهات برشلونة ضد موناكو قبل لقاء الليلة 

والتقى برشلونة وموناكو في مباراتين فقط قبل ذلك، واللقاءان بين موناكو وبرشلونة كانا في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا موسم 1993-1994، وفاز برشلونة في المباراتين 2-0 على أرضه، و1-0 خارج أرضه.

موعد مباراة برشلونة وموناكو

وتنطلق مباراة برشلونة وموناكو في دوري الأبطال في العاشرة مساء اليوم الخميس بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وموناكو

وتذاع مباراة برشلونة وموناكو في دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN sports HD 1.

وكانت قرعة دوري أبطال أوروبا، أسفرت عن تواجد برشلونة في مجموعة تضم أندية موناكو، بايرن ميونخ، أتالانتا، يونج بويز، بريست، بوروسيا دورتموند، بنفيكا، والنجم الأحمر.

وحقق برشلونة فوزًا على جيرونا في الجولة الماضية بالدوري الإسباني برباعية لهدف، ويتصدر الترتيب بـ 15 نقطة.

وفاز موناكو على أوكسير بثلاثية نظيفة في منافسات الدوري الفرنسي بالجولة الماضية، ويحتل المركز الثالث بـ 10 نقاط خلف المتصدر باريس سان جيرمان، ومارسيليا صاحب المركز الثاني.

نظام دوري أبطال أوروبا الجديد

وتشهد تلك النسخة من بطولة دوري أبطال أوروبا، نظامًا جديدًا استحدثه الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، بمشاركة 36 فريقًا للمرة الأولي، بدلًا من 32 فريقًا، مقسمة إلى 4 تصنيفات.

ويشمل النظام الجديد، إقامة دورى بدلًا من المجموعات، بحيث يخوض كل فريق 8 مباريات، مقسمة إلى 4 مباريات على أرضه و4 خارج أرضه.

ويتأهل أصحاب المراكز من الأول للثامن مباشرة للدور الثاني، على أن يلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا ذهابًا وإيابًا لتحديد 8 فرق تشارك بالدور الثاني.

بينما ستودع باقي الفرق البطولة بشكل نهائي، ولن ينتقل أي فريق للدوري الأوروبي، مثل ما كان يحدث فى النظام القديم.

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التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة أمام موناكو في دوري أبطال أوروبا

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