دوري أبطال أوروبا، تشكيل آرسنال المتوقع أمام أتالانتا الإيطالي

دوري أبطال أوروبا، يحل آرسنال الإنجليزي ضيفا على أتالانتا الإيطالي مساء اليوم الخميس، بملعب "جيويس" ضمن الجولة الأولى لمرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا بنظامه الجديد.

ويسعى آرسنال بقيادة ميكيل أرتيتا الفوز اليوم على أتالانتا والعودة بالثلاث نقاط من أول اختبار رسمي بدور المجموعات من مسابقة دوري الأبطال بنظامه الجديد.

تشكيل آرسنال المتوقع أمام أتالانتا الإيطالي

حراسة المرمى: دافيد رايا.

خط الدفاع: بن وايت، وليام ساليبا، جابرييل ماجاليس، يوريان تمبر.

خط الوسط: جورجينيو، توماس بارتي، كاي هافيرتز.

خط الهجوم: لياندرو تروسارد، جابرييل مارتينيلي، بوكايو ساكا.

موعد مباراة أتالانتا ضد آرسنال

ومن المقرر أن تنطلق مباراة أتالانتا ضد آرسنال اليوم الخميس في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة أتالانتا ضد آرسنال

تذاع مباراة أتالانتا ضد أرسنال العاشرة مساء اليوم الخميس، بدوري أبطال أوروبا على قناة beIN Sports HD 2.



نظام دوري أبطال أوروبا الجديد

وتشهد تلك النسخة من بطولة دوري أبطال أوروبا، نظامًا جديدًا أستحدثه الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، بمشاركة 36 فريقًا للمرة الأولي، بدلًا من 32 فريقًا، مقسمة إلى 4 تصنيفات.

ويشمل النظام الجديد، إقامة دورى بدلًا من المجموعات، بحيث يخوض كل فريق 8 مباريات، مقسمة إلى 4 مباريات على أرضه و4 خارج أرضه.

ويتأهل أصحاب المراكز من الأول للثامن مباشرة للدور الثاني، على أن يلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا ذهابًا وإيابًا لتحديد 8 فرق تشارك بالدور الثاني.



بينما ستودع باقي الفرق البطولة بشكل نهائي، ولن ينتقل أي فريق للدوري الأوروبي، مثل ما كان يحدث فى النظام القديم.