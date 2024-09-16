مدافع توتنهام ينتقد إدارة ناديه بعد مباراة آرسنال

الدوري الإنجليزي، وجه كريستيان روميرو مدافع توتنهام هوتسبير، انتقادا ضمنيا لإدارة ناديه، بسبب عدم التكفل بإعادة لاعبي الفريق الدوليين من رحلاتهم خلال فترة التوقف.

وأعاد المدافع الأرجنتيني، منشورا قبل مسحه، يتضمن رسالة من صحفي أرجنتيني، يشير إلى منح توتنهام أفضلية لجاره أرسنال قبل ديربي شمال لندن.

وأشار إلى قيام أرسنال بإعادة لاعبيه الدوليين بطائرات خاصة، عكس توتنهام، وهو ما منح نجوم المدفعجية، راحة إضافية بعد عودة لاعبي السبيرز في أوقات متأخرة، مما أصابهم بالإرهاق.

ووفقا لصحيفة "الديلي ميل"، فإن مسئولية سفر اللاعبين الدوليين تكون على عاتق الاتحادات الوطنية، لذا ترك توتنهام، لاعبه الأرجنتيني يعود على متن طائرة، تكفل الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بترتيباتها.

ولم يستطع روميرو، التدرب مع زملائه حتى يوم الجمعة الماضي، أي قبل مواجهة أرسنال، التي خسرها فريقه (0-1)، بيومين فقط.

وهناك أندية تتكفل بإرسال طائرات خاصة للاعبيها بعد انتهاء مهامهم الوطنية، لإعادتهم بشكل أسرع، مثلما فعل آرسنال مع لاعبيه البرازيليين، الذين عادوا للتدرب منذ الخميس الماضي.