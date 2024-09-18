دورتموند يضرب كلوب بروج بثلاثية في دوري أبطال أوروبا

انتهت مباراة كلوب بروج البلجيكي أمام ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني بنتيجة 0/3 لصالح أسود الفيستيفال، في المباراة التي جرت، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب جان برايدال، من الجولة الأولى من الدوري بالمجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

سجل ثلاثية دورتموند في شباك كلوب بروج، جيمي بينو جيتنز هدفين في الدقيقتين 76 و86، سيرهو جيراسي في الدقيقة 90 من ضربة جزاء.

تشكيل دورتموند أمام كلوب بروج

وضم تشكيل بوروسيا دورتموند الألماني بقيادة مديره الفني نوري شاهين، كالتالي:

حراسة المرمى: جريجور كوبيل.

خط الدفاع: رامي بن سبعيني، نيكلاس زوله، نيكو شلوتربيك، جوليان رايرسون.

خط الوسط: دونيل مالين، مارسيل سابيتزر، باسكال جروس، إيمري تشان.

خط الهجوم: كريم أديمي، جوليان براندت.

تشكيل كلوب بروج ضد دورتموند

حراسة المرمى: مينيوليه.

خط الدفاع: خواكين سيس، براندون ميشيل، جويل أوردونيز، ماكسيم دي كويبر.

خط الوسط: هوجو فيتلسين، رافائيل أونيديكا، أندرياس سكوف أولسن، هانز فاناكين.

خط الهجوم: جوستاف نيلسون، كريستوس تزوليس.

كلوب بروج ودورتموند، فيتو

ويتفوق فريق بوروسيا دورتموند علي نظيره كلوب بروج في تاريخ المواجهات، حيث التقيا 9 مرات في مختلف المسابقات الأوروبية، فقد فاز الفريق الألماني في 5 مباريات بينما انتصر الفريق البلجيكي في ثلاث لقاءات، وحسم التعادل مواجهة واحدة بينهم فقط، بخلاف مباراة الليلة.