منتخب الشباب 2005، وائل رياض يحضر مباراة الأهلي وإنبي بدوري الجمهورية

منتخب الشباب، ينوي وائل رياض المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 2005، حضور مباراة الأهلي ضد إنبي في الجولة الأولى بدوري الجمهورية مواليد 2005، التي تقام غدا الأربعاء.

وتنطلق مباراة شباب الأهلي وإنبي على ملعب الفريق الأحمر بفرع النادي الأهلي بمدينة نصر، وتنطلق أحداثها في الثالثة والنصف عصرا

ويستعد منتخب الشباب مواليد 2005 للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025.

وائل رياض، فيتو

مصر تستضيف تصفيات أمم إفريقيا لمنطقة الشمال

ومن جهته قرر اتحاد شمال افريقيا منح مصر استضافة لمباريات منطقة شمال افريقيا المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب مواليد 2005.

ومن المقرر أن تقام التصفيات في مصر خلال الفترة من 6 إلى 19 أكتوبر المقبل ليتأهل منتخبان للمشاركة في البطولة.

ويضم منتخبات شمال افريقيا كل من مصر وليبيا وتونس والمغرب والجزائر.

وجاء ذلك خلال اجتماع المكتب التنفيذي لاتحاد شمال افريقيا الي أقيم بالأمس.

منتخب الشباب يفوز على الكويت برباعية نظيفة

وحقق منتخب الشباب مواليد 2005 بقيادة وائل رياض، فوزا كبيرا في أخر تجاربه الودية الشهر الماضي، علي نظيره المنتخب الكويتي بأربعة أهداف نظيفة في المباراة الودية التي جرت بينهما يوم 20 يونيو الماضي، على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي بالقاهرة ضمن استعدادات الفراعنة الصغار للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا للشباب.

وسجل أهداف منتخب مصر للشباب كل من كباكا وعمر خضر وهادي عامر وحامد عبد الله.

تشكيل الجهاز الفني لمنتخب الشباب

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الشباب كلا من وائل رياض مديرا فنيا، علاء عبده مدربا عاما، أحمد رؤوف مدربا، أيمن طاهر مدربا لحراس المرمى،الدكتور قاسم قدري مخطط أحمال، عادل محفوظ مديرا إداريا، سالم حنيش محلل أداء والدكتور هاجد هاني طبيبا، الدكتور محمد محروس للعلاج الطبيعي، خالد خفاجة مدلك، وحاتم رضا المنسق الإعلامي ووجيه محمد وحسني حسين مسؤولا المهمات.