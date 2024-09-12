الخميس 12 سبتمبر 2024
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رياضة

سيراميكا يرفض تصريحات أحمد دعدور ويطالب اتحاد الكرة بالتحقيق في الواقعة

أحمد دعدور
أحمد دعدور

أعرب مصدر مسئول في نادي سيراميكا كليوباترا، عن دهشته من التصريحات المنسوبة للحارس أحمد دعدور، والتي لا تتسم بأي حال من الأحوال مع الانطباع الراسخ لدى كل عناصر المنظومة الرياضية في مصر، من حرص نادي سيراميكا كليوباترا على إقامة علاقات طيبة، مع كل الأندية واللاعبين والمدربين، سواء كانت تربطهم علاقات تعاقدية مع النادي، أو انتهت هذه العلاقة بشكل رسمي، في إطار لا تحيد عنه إدارة نادي سيراميكا كليوباترا.

وقال المصدر إن النادي أنهى تعاقده مع الحارس أحمد دعدور، بشكل احترافي، عبر إخلاء طرف متبادل، مع منحه مستحقاته المالية بالكامل، وفقًا للشروط التعاقدية المنصوص عليها، كما هو الحال دائمًا في كل العقود التي يبرمها النادي

وأكمل المصدر: نادي سيراميكا كليوباترا يدعو اتحاد الكرة، لفتح تحقيق عاجل، لكشف الحقائق كاملة، بنزاهة وشفافية، دون مزايدة لا تليق بالأسس التي يطبقها النادي في كل أموره التعاقدية.

تصريحات أحمد دعدور 

وكان دعدور قد اتهم نادي سيراميكا كليوباترا، بتدميره نفسيًا بعد أن تعمد حرمانه من مستحقاته بسبب عدم المشاركة بشكل رسمي.

وقال أحمد دعدور": “منذ توقيعي لسيراميكا كليوباترا وهم يتصيدون الأخطاء لي، حدث معي الكثير من التجاوزات ولم أرد لأني متربي”.

وأضاف: “النادي أوقف مستحقاتي، ولم أتحدث أو اعترض، وطالبت بحقي والنادي قال لي لما تلعب هنديك فلوس، إحنا دفعنا فلوس كتير علشان نجيبك”.

وتابع: “بيراميدز كان في ضهري لأني من أبنائه، وهكشف عن إسم الشخص اللي دمرني مع الوقت”.

وقال: “قلت للنادي نصًا أريد مسحقاتي أنا جيت وكنت بديلا لحارس بيلعب في منتخب مصر”.

وواصل: “فكرت في فسخ تعاقدي قبل بداية الدوري، ومضيت بعد صلاة استخارة لم أكن مرتاحا بعدها، ومع ذلك فاوضت ناديا آخر خلال فترة الإعداد وتراجعت بسبب المشاكل مع سيراميكا”.

وواصل: “حدث لي كسر في إصبعي وطبيب النادي كذبني، وتدربت مع سيراميكا وأنا مصاب وتحاملت على نفسي، ومع الوقت الوضع كان يزيد سوءا بسبب الإصابة ومدرب الحراس طالبني بالراحة”.

واتهم دعدور على حد وصفه ناديه بتعمد إبراز السلبيات فقط لحرمانه من حقوقه، قائلًا: “لم أحصل سوى على 25% من مقدم التعاقد عكس الزملاء”.

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