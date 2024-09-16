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رياضة

منتخب مصر يحدد 11 أكتوبر موعدًا لمواجهة موريتانيا بتصفيات أمم إفريقيا

منتخب مصر الوطني،
منتخب مصر الوطني، فيتو

 حدد منتخب مصر الأول لكرة القدم يوم 11 أكتوبر المقبل موعدًا لمواجهة منتخب موريتانيا بالقاهرة، في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025 التي تستضيفها المغرب.

وينتظر منتخب مصر تحديد منتخب موريتانيا لموعد مباراة الجولة الرابعة التي ستقام في رواندا.

وتحدد الفترة من 7 إلى 15 أكتوبر موعدًا للتوقف الدولي المقبل للمنتخبات في إطار مباريات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025.

وطالب حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، مسئولي اتحاد الكرة بضرورة صرف مكافآت الفوز على كاب فيردي وبوتسوانا للاعبي منتخب مصر، قبل انطلاق معسكر الفريق في أجندة أكتوبر المقبل.

 

حسام سيجتمع مع مسئولي الجبلاية

 وعقد حسام حسن وشقيقه إبراهيم جلسة مع جمال علام رئيس اتحاد الكرة ونائبه خالد الدرندلي، بعد العودة من بوتسوانا، لمناقشة ترتيبات معسكر الفراعنة المقبل، استعدادا لمواجهتي موريتانيا في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025.

حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، فيتو

صرف مكافآت اللاعبين

وخلال الجلسة التي عقدها التوأم مع رئيس اتحاد الكرة جمال علام ونائبه، شدد التوأم على ضرورة صرف مكافآت الفوز للاعبين على كاب فيردي وبوتسوانا، من أجل تحفيز اللاعبين لمواصلة النتائج الإيجابية والحفاظ على الروح والتركيز العالي داخل الفريق، كما شدد التوأم على إتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن عدم تكرار الأزمات التي شهدها معسكر الفريق الأخير في سبتمبر الجاري.

منتخب مصر يتصدر مجموعته بتصفيات أمم إفريقيا

وحقق منتخب مصر بقيادة مديره الفني حسام حسن فوزين كبيرين في الجولتين الافتتاحيتين من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا، حيث فاز في الجولة الأولى على منتخب الرأس الأخضر “كاب فيردي” بثلاثة أهداف نظيفة على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ثم فاز على بوتسوانا في الجولة الثانية خارج الديار بأربعة أهداف دون مقابل، لينفرد بصدارة المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط.

منتخب مصر يستعد لمواجهة موريتانيا

ويلتقي منتخب مصر نظيره المنتخب الموريتاني في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات، خلال الأجندة الدولية للفيفا في الفترة من 7 إلى 15 أكتوبر المقبلين.

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