الأهلي يوافق علي إعارة ثنائي الفريق

وافق النادي الأهلي علي إعارة الغاني صامويل أبونج لاعب فريق مواليد 2005 إلي نادي المصرية للاتصالات لمدة عام، وذلك بعد التنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول، من أجل حصول اللاعب علي فرصة المشاركة في عدد مباريات أكبر.

كما وافق الأهلي علي تجديد إعارة عمرو خالد بيبو مواليد 2005 إلي نادي أراوا السويسري لمدة عام ، من أجل تحقيق اللاعب أكبر استفادة فنية وبدنية.

وأعلن النادي الأهلي أنه تلقى خطابًا من الاتحاد الإفريقي «كاف»، يخطره فيه بموافقته على تسليم درع الدوري عقب مباراة العودة أمام فريق جورماهيا الكيني المقرر لها يوم السبت المقبل 21 سبتمبر الجاري في بطولة دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها باستاد القاهرة.

وحرصت إدارة النادي الأهلي على توجيه الدعوة لكافة اللاعبين الراحلين عن النادي والذين شاركوا في الفوز بالدوري للتواجد والاحتفال بالدرع عقب مباراة جوروماهيا.

ويأتي على رأسهم محمود متولي المنتقل للاتحاد السكندري وأليو ديانج وأحمد عبد القادر ومحمود الزنفلي.

وجاءت موافقة «كاف» بعدما تقدم الأهلي بطلب للاتحاد الإفريقي يطلب فيه تسليم درع الدوري؛ رغبةً في الاحتفال به مع الجماهير التي سوف تحضر المباراة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة العودة أمام جورماهيا الكيني في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وجورماهيا والقناة الناقلة

وتقام مباراة العودة بين الأهلي وجورماهيا الكيني في السابعة مساء السبت القادم على ستاد القاهرة الدولى وتنقل عبر قناة أبو ظبي الرياضية.

وفاز النادي الأهلي على نظيره جورماهيا الكيني بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعت الفريقين، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2024 /2025.

وسجل رامي ربيعة الهدف الأول في الدقيقة 14، وجاء الهدف الثاني من خلال اللاعب بيرسي تاو في الدقيقة 15، وعاد بيرسي تاو وسجل الهدف الثاني له والثالث للأهلي بالدقيقة 74.