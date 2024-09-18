أخبار الرياضة اليوم: مفاجأة بشأن أزمة رمضان صبحي.. فتوح يعتذر لأسرة ضحيته.. وتحديد شكل الدوري في الموسم الجديد

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية الهامة التي نشرها القسم لرياضي في فيتو لعل أبرزها:

نشر أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك، بيانا رسميًا بمواقع التواصل، قدم خلاله اعتذارًا لأسرة أمين الشرطة أحمد الشبكي الذي توفي في حادث السير أثناء قيادة اللاعب لسيارته بسرعة كبيرة مما تسبب في دهس أمين الشرطة ووفاته.

وطلب فتوح من أسرة المتوفى السماح له بتقديم العزاء في الضحية.

كما أوضح أن سبب مشاركته في تدريبات الزمالك بعد إخلاء سبيله مباشرة أنه ملتزم بعقد مع النادي.

فجر مصدر داخل الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات “وادا”، مفاجأة بشأن أزمة رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز، بعد قرار الاستئناف أمام المحكمة الرياضية الدولية.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، إن رمضان صبحي يدفع ثمن أخطاء إدارية في المنظمة المصرية، مؤكدا أن لجوء مسئولي النادو المصري للتعتيم الإعلامي ليس الحل الأمثل، مفجرا مفاجأة بأن الاستئناف الذي قدمته الوادا للمحكمة الرياضية الدولية هو في الأساس ضد المنظمة المصرية.

وأضاف: “أرى أن المسئول الأول عن موضوع رمضان صبحي وكارثة أحمد فتوح هم مسئولي المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات ”النادو"، وموقف رمضان سليم ١٠٠% وموقف المنظمة المصرية صعب ولازم حد يشيل القضية".

الدوري الممتاز، أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة رسميا أن مسابقة الدوري الموسم القادم ستكون من دور واحد، على أن يتنافس أول 9 فرق على لقب الدوري، أما الفرق الـ9 الباقية فتنافس على الهبوط.

واستقرت رابطة الأندية بعد اجتماعها مع الأندية على هبوط فريقين فقط للقسم الثاني (دوري المحترفين) نهاية الموسم.

وبحسب مصدر في رابطة الأندية فإن مسابقة الدوري الممتاز ستنطلق يوم 30 أكتوبر المقبل وتنتهي يوم 6 يونيو من العام المقبل 2026.

وافقت أندية الدوري الممتاز خلال إجتماعاها اليوم مع مسئولي رابطة الأندية المصرية المحترفة على هبوط فريقين في الموسم المقبل 2024 - 2025، على أن تصعد 3 أندية من دوري المحترفين، ليصبح عدد الأندية في الموسم بعد المقبل 2025/2026، 19 ناديا، على أن يهبط منها أريعة أندية نهاية الموسم نفسه، ليعود الدوري الممتاز مجددا إلى عدد 18 ناديا.

اقترب النادي الأهلي من تجديد عقد نجم الفريق خلال الفترة المقبلة، بعدما أبدى اللاعب موافقته على تفاصيل العقد الجديد الذي قدمه مسؤولو القلعة الحمراء.

وكشف مصدر داخل الأهلي أن النادي توصل إلى اتفاق مع أكرم توفيق علي تجديد عقده مع الفريق، نظرا للمستوى القوي الذي يقدمه خلال الفترة الأخيرة مما جعله من الركائز الاساسية للمدرب.

أعلنت قناة أون تايم سبورتس إذاعة مباراة الأهلي وجورماهيا الكيني التي ستجمع الفريقين يوم السبت المقبل في إياب الدور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة العودة أمام جورماهيا الكيني في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

خسر فريق الوكرة القطري، الذي يلعب بين صفوفه حمدي فتحي نجم منتخب مصر، أمام تراكتور الإيراني بثلاثية نظيفة فى الشوط الأول من المباراة التى تجمعهما حاليا، على ملعب استاد الجنوب، ضمن منافسات الجولة الأولى لحساب المجموعة الأولى لبطولة دوري أبطال آسيا 2.

وتواجد حمدي فتحي، في تشكيل فريقه الوكرة القطري بشكل أساسي أمام تراكتور الإيراني.

وسجل أهداف فريق تراكتور الإيراني، توميسلاف شتركالي في الدقيقة 13، وترابي في الدقيقة 16، وأضاف أمير حسين حسينزاده الهدف الثالث في الدقيقة 38 من المباراة.

أعلن النصر السعودي، اليوم الأربعاء، تعيين الإيطالي ستيفانو بيولي، رسميا في منصب المدير الفني للفريق، خلفا للبرتغالي لويس كاسترو الذي تمت إقالته مساء أمس الثلاثاء بسبب النتائج السلبية للفريق تحت قيادته منذ انطلاق الموسم الكروي الجديد، إذ حقق الفريق انتصارين فقط من أصل 6 مباريات في كافة المسابقات.

ونشر الحساب الرسمي لنادي النصر عبر منصة "إكس" فيديو ترحيبي، لـ ستيفانو بيولي، معلقا عليه: "بيولي نصراوي.. أهلا بمدربنا الجديد".

بدأ أشرف داري، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء، على ملعب التتش بالجزيرة بعد تعافية من الإصابة التي لحقت به.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد جاب الله إن أشرف داري تخلص من إصابة بجزع في كاحل القدم تعرض لها مع منتخب المغرب.

وأوضح طبيب الفريق أن داري انتظم تدريجيا في التدريبات الجماعية اليوم، على أن يشارك جماعيا بشكل طبيعي بدءًا من الغد، وذلك بعد انتهاء البرنامج التأهيلي الذي خاضه مؤخرًا.