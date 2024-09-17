ترامب يكشف تفاصيل محاولة اغتياله الثانية في بث مباشر

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إنه سمع طلقات نارية أطلقها عناصر من الخدمة السرية على مهاجمه الذي كان يختبئ بين الأشجار في ملعب الجولف الذي يملكه في فلوريدا يوم الأحد، وفق ما ذكرت شبكة بي بي سي البريطانية.

فوهة بندقية تبرز من بين أوراق الشجر

ذكر المرشح الرئاسي الجمهوري في بث مباشر على منصة التواصل الاجتماعي إكس، إن العملاء قاموا بالتحرك لحمايته وصديق له ووضعوهم في عربات جولف بينما سمعا دوي إطلاق نار.

كان أفراد من الخدمة السرية قد رصدوا على بعد مئات الأمتار فوهة بندقية تبرز من بين أوراق الشجر.

وبعد إطلاق النار، طارد العملاء المشتبه به، الذي ألقى سلاحه وانطلق بسيارته بعيدًا، ولكن تم القبض عليه لاحقًا على الطريق السريع.

مواجهة اتهامات حيازة سلاح

وقالت هيئة الخدمة السرية إن المشتبه به، ريان روث، البالغ من العمر 58 عاما، لم يطلق أي رصاصة بنفسه.

مثل روث أمام محكمة فلوريدا لفترة وجيزة يوم الاثنين لمواجهة اتهامات حيازة سلاح.

وتستمر التحقيقات التي يجريها مكتب التحقيقات الفيدرالي وولاية فلوريدا.

ومن المقرر أن يقوم ترامب في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء بأول ظهور شخصي له منذ الحادث في "قاعة البلدية" في فلينت بولاية ميشيجان، وهي ولاية متأرجحة حاسمة حيث ستساعد الأصوات في تحديد موقعه في الانتخابات الرئاسية.