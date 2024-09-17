معلومات الوزراء ينشر فيديو جراف عن محاولة اغتيال ترامب الثانية

نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” فيديوجراف تحت عنوان (للمرة الثانية.. ترامب في مرمى النيران قبل الانتخابات).

وجاء في صحفة مركز المعلومات: المرة الثانية علي التوالي خلال شهرين يحدث ضجة كبيرة علي محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وفي ظل التجهيزات الانتخابية للسباق الرئاسي يتم طلق نار في محيط تواجده بمنتجع للجولف.