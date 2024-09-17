غضب في البيت الأبيض بسبب منشور ماسك حول عدم محاولة اغتيال بايدن وهاريس

اتهمت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن رجل الأعمال إيلون ماسك بعدم المسئولية بعد منشوره الذي استغرب فيه من عدم محاولة اغتيال بايدن ونائبته هاريس في حين تعرض ترامب لمحاولتي اغتيال.

وتعليقا على منشور رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك على منصة "إكس" والذي عبر فيه عن دهشته من تعرض الرئيس السابق دونالد ترامب لمحاولتي اغتيال بينما لم يتعرض الرئيس الحالي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس لأي محاولة، قال المتحدث باسم البيت الأبيض أندرو بيتس: "يجب إدانة العنف فقط، وليس التشجيع عليه أو المزاح بشأنه، هذا الخطاب غير مسؤول".

وأضاف: "لا ينبغي أن يكون هناك مكان للعنف السياسي أو أي شكل آخر من أشكاله في الولايات المتحدة".

وكان ماسك قد قام في وقت سابق من أمس الاثنين، بحذف المنشور من منصة "إكس" بعد أن وصفه بأنه "مزحة".

وأوضحت شبكة "CNN" أن "ماسك لم يكن ينوي في البداية حذف المنشور، لكنه وافق على ذلك بعد أن أعرب أحد المستخدمين عن رأيه بأن تصريحاته قد تُفهم بشكل خاطئ".

وتعرض المرشح الجمهوري إلى انتخابات الرئاسة الأمريكية يوم أمس 15 سبتمبر خلال تواجده في ناد للجولف بولاية فلوريدا إلى محاولة اغتيال من قبل أحد الأشخاص وتم توقيفه "كمشتبه فيه" وتبين لاحقا أنه رايان ويسلي روث البالغ من العمر 58 عاما.

وأفادت قناة "سي إن إن" بأن روث مثل أمام محكمة فيدرالية في ويست بانك بالم بيتش بولاية فلوريدا.

وأعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي استجواب 7 أشخاص في إطار محاولة اغتيال دونالد ترامب بينهم أفراد من عائلة روث، مشيرا إلى أنه يدرس تصريحاته حول أوكرانيا.