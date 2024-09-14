بايدن وستارمر يؤكدان ضرورة بذل إسرائيل مزيدا من الجهود لحماية المدنيين في غزة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إن على إسرائيل أن تبذل مزيدا من الجهود لحماية المدنيين ومعالجة الوضع الإنساني المروع في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده بايدن، في البيت الأبيض، مع رئيس الوزراء البريطاني.

وخلال الاجتماع، أكد بايدن وستارمر على ضرورة إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وتطرق الجانبان للحديث عن الحرب الروسية الأوكرانية، وقال بايدن إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، لن ينتصر في حربه ضد أوكرانيا.

وكان البيت الأبيض، قد ندد، يوم الجمعة، بتصريحات وصفها بأنها «البالغة الخطورة»، أدلى بها بوتين واعتبر فيها أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) سيكون منخرطا في حرب مع موسكو إذا سمح لأوكرانيا باستخدام صواريخ بعيدة المدى ضد أراضٍ روسية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان-بيير، في تصريح للصحفيين إن «هذا النوع من الخطابات بالغ الخطورة»، وذلك قبيل اجتماع بايدن وستارمر بشأن السماح لكييف باستخدام أسلحة بعيدة المدى على أهداف روسية.

وقال البيت الأبيض، يوم الجمعة، إن واشنطن لا تعتزم إعلان أي سياسة جديدة بشأن أوكرانيا واستخدامها للصواريخ بعيدة المدى.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، للصحفيين، إنه لا توجد تغييرات في رؤية واشنطن بشأن تزويد أوكرانيا بقدرات هجومية بعيدة المدى لاستخدامها داخل روسيا.

وأضاف كيربي: «لا أتوقع أي إعلان كبير في ذلك الصدد من مناقشات بين الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر».

ويناشد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حلفاءه منذ شهور للسماح لأوكرانيا بإطلاق الصواريخ الغربية مثل أتاكمز الأمريكية بعيدة المدى وصواريخ ستورم شادوز البريطانية إلى عمق روسيا.

بوتين يحذر

من جهته، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الخميس، خلال مؤتمر صحفي، إن دول الناتو تناقش إمكانية المشاركة المباشرة في الصراع في أوكرانيا، معتبرا أنه في حال سمح الغربيون لأوكرانيا باستخدام صواريخ بعيدة المدى حصلت عليها كييف لضرب الأراضي الروسية، فإن ذلك يعني أن دول حلف شمال الأطلسي في حرب ضد روسيا.

وقال بوتين، في مقطع مصور نشره صحفي مقرب من الرئاسة الروسية على تلجرام: «إذا اتخذ هذا القرار، فإن ذلك سيعني على الأقل ضلوعًا مباشرًا لدول الناتو في الحرب في أوكرانيا، وهذا الأمر سيغير طبيعة النزاع نفسها، وهذا سيعني أن دول الناتو هي في حرب ضد روسيا».

وجدد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، تحذير موسكو أمام مجلس الأمن الدولي، وقال إنه إذا سمحت الدول الغربية لأوكرانيا بتنفيذ ضربات بعيدة المدى داخل روسيا فإن دول حلف شمال الأطلسي ستكون في حرب مباشرة مع روسيا.

وقال نيبينزيا، يوم الجمعة، للمجلس المؤلف من 15 عضوا: «الحقيقة أن حلف شمال الأطلسي سيكون طرفا مباشرا في أعمال قتالية ضد قوة نووية، وأنا أعتقد أن عليكم ألا تنسوا هذا وأن تفكروا في العواقب».

من جانبه، قال السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، إن الولايات المتحدة لن تكون خارج الصراع النووي إذا ما وقع في أوروبا، مطالبا أميركا «بالتوقف عن اللعب بالنار».

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد قال، يوم الأربعاء الماضي، إنه يعمل على السماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ أميركية بعيدة المدى ضد روسيا، بعدما قالت قوى غربية إن طهران تمدّ موسكو بصواريخ بالستية.

وأثارت قضية تزويد إيران روسيا بصواريخ بالستية غضبا غربيا واسعا.

وأعلنت الولايات المتحدة، يوم الثلاثاء، أنها فرضت مع دول حليفة، عقوبات على 6 شركات إيرانية مرتبطة بتوريد مسيّرات وصواريخ بالستية لروسيا، بالإضافة إلى 10 من مديريها وموظفيها.