الخميس 19 سبتمبر 2024
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حوادث

حقيقة قطع التيار الكهربائي عن عنبر بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل يوميا

وزارة الداخلية المصرية،
وزارة الداخلية المصرية، فيتو

نفى مصدر أمني ما تم تداوله على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الزعم بقطع التيار الكهربائى عن عنبر بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل لعدة ساعات يوميًا.

وأكد المصدر أن ذلك يأتى فى إطار حملة الإدعاءات الكاذبة التى تنتهجها جماعة الإخوان الإرهابية بهدف تضليل الرأي العام بعد أن فقدت مصداقيتها.

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مصدر امني لجماعة الإخوان الإرهابية التواصل الاجتماعي

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