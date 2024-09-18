دوري أبطال أوروبا، تعادل سلبي بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان في الشوط الأول

دوري أبطال أوروبا، انتهى الشوط الأول من مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي، بالتعادل السلبي في المباراة التي تجمعهما على ملعب الاتحاد ضمن الجولة الأولى من الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

بدأت المباراة بسيطرة واستحواذ من لاعبي مانشستر سيتي مع حذر لاعبي إنتر في أولى دقائق المباراة.

وكان أول ظهور لـ إنتر ميلان بتسديدة عن طريق ماركوس تورام في الدقيقة السابعة من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها الحارس إيديرسون مورايش بثبات.

وفي الدقيقة 14، رد مانشستر سيتي بمحاولة عن طريق إيرلينج هالاند لاختراق منطقة جزاء إنتر من العمق لكنه فقد السيطرة على الكرة لتصل بالنهاية سهلة للحارس يان سومر.

وفي الدقيقة 19، تكررت المحاولات الهجومية لمانشستر سيتي بعرضية من الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء ارتقى لها إيرلينج هالاند برأسية قوية تصدى لها الحارس يان سومر بثبات.

وفي الدقيقة 27، أطلق كيفين دي بروين تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء مرت في الشباك الخارجية اليمنى لمرمى الحارس يان سومر.

وفي الثواني الاخيرة من الشوط، أطلق كيفين دي بروين تسديدة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس يان سومر وأبعد الكرة إلى ركلة ركنية، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

تشكيل مانشستر سيتي الرسمي ضد انتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

وجاء تشكيل مانشستر سيتي ضد إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون مورايش.

خط الدفاع: ريكو لويس، مانويل آكانجي، جوسكو جفارديول، روبن دياز.

وسط الملعب: رودري، كيفين دي بروين، برناردو سيلفا.

خط الهجوم: إيرلينج هالاند، جاك جريليتش، سافيو.

تشكيل انتر ميلان الرسمي ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

فيما ضم تشكيل إنتر ميلان لمواجهة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا كلا من:

حراسة المرمى: يان سومير.

خط الدفاع: باستوني، أتشيربي، يان أوريال، ماتيو دراميان.

وسط الملعب: نيكولا باريلا، هاكن تشالهانجولو، بيوتر زيلينسكي.

خط الهجوم: كارلوس نيفيز، ماركوس تورام، مهدي طارمي.



موعد مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا، في العاشرة مساء اليوم الأربعاء (10:00) بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان



تذاع مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN sports HD 1.

وكانت قرعة دوري أبطال أوروبا، أسفرت عن تواجد مانشستر سيتي في مجموعة تضم أندية إنتر ميلان ويوفنتوس وباريس سان جيرمان وكلوب بروج وفينورد وسبورتنج لشبونة وسبارتا براجا وسلوفان براتيسلافا.

وحقق مانشستر سيتي فوزًا أمام برينتفورد في الجولة الماضية بالدوري الإنجليزي الممتاز بهدفين لهدف، ويتصدر الترتيب بـ 12 نقطة.

وإنتر ميلان تعادل بهدف لمثله أمام مونزا في منافسات الدوري الإيطالي بالجولة الماضية، ويحتل المركز الثالث بـ 8 نقاط خلف المتصدر أودينيزي بفارق نقطتين.