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تشكيل موقعة مانشستر سيتي وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي وإنتر
مانشستر سيتي وإنتر ميلان

دوري أبطال أوروبا، يخوض فريق مانشستر سيتي الإنجليزي مواجهة هامة أمام إنتر ميلان الإيطالي، على ملعب الاتحاد ضمن الجولة الأولى من الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

 

تشكيل مانشستر سيتي الرسمي ضد انتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

وجاء تشكيل مانشستر سيتي ضد إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون مورايش.

خط الدفاع: ريكو لويس، مانويل آكانجي، جوسكو جفارديول، روبن دياز.

وسط الملعب: رودري، كيفين دي بروين، برناردو سيلفا.

خط الهجوم: إيرلينج هالاند، جاك جريليتش، سافيو.

 

تشكيل انتر ميلان الرسمي ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

فيما ضم تشكيل إنتر ميلان لمواجهة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا كلا من:

حراسة المرمى: يان سومير.

خط الدفاع: باستوني، أتشيربي، يان أوريال، ماتيو دراميان.

وسط الملعب: نيكولا باريلا، هاكن تشالهانجولو، بيوتر زيلينسكي.

خط الهجوم: كارلوس نيفيز، ماركوس تورام، مهدي طارمي.
 

موعد مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا، في العاشرة مساء اليوم الأربعاء (10:00) بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان


تذاع مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN sports HD 1.

وكانت قرعة دوري أبطال أوروبا، أسفرت عن تواجد مانشستر سيتي في مجموعة تضم أندية إنتر ميلان ويوفنتوس وباريس سان جيرمان وكلوب بروج وفينورد وسبورتنج لشبونة وسبارتا براجا وسلوفان براتيسلافا.

وحقق مانشستر سيتي فوزًا أمام برينتفورد في الجولة الماضية بالدوري الإنجليزي الممتاز بهدفين لهدف، ويتصدر الترتيب بـ 12 نقطة.

وإنتر ميلان تعادل بهدف لمثله أمام مونزا في منافسات الدوري الإيطالي بالجولة الماضية، ويحتل المركز الثالث بـ 8 نقاط خلف المتصدر أودينيزي بفارق نقطتين.

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