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رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة باريس سان جيرمان وجيرونا في دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان

دوري أبطال أوروبا، أعلن فريقي باريس سان جيرمان وجيرونا عن تشكيل فريقهما في المباراة التي ستجمع بينهما، اليوم الأربعاء، في افتتاح الدور الأول من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب حديقة الأمراء.  

تشكيل باريس سان جيرمان لمواجهة جيرونا

 

تشكيل جيرونا لمواجهة باريس سان جيرمان 

 

موعد مباراة باريس سان جيرمان وجيرونا في دوري أبطال أوروبا

وتنطلق صافرة مباراة باريس سان جيرمان وجيرونا في دوري أبطال أوروبا في تمام العاشرة من مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

القناة الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وجيرونا

 ومن المقرر أن تنقل مباراة باريس سان جيرمان ضد جيرونا في دوري أبطال أوروبا عبر قناة بي إن سبورتس 2.

وكان يويفا قرر إجراء تعديلات جذرية على هيكل دوري أبطال أوروبا، إذ يشارك 36 فريقا بدلا من 32، في النسخ السابقة، ويلعب كل فريق ضد 8 فرق مختلفة في مرحلة الدوري، بدلا من خوض 6 مباريات ضد 3 فرق، بدور المجموعات، في النسخ السابقة.

ويتأهل أول 8 فرق الأعلى نقاطًا في الدوري لدور الـ16 مباشرة، بينما أصحاب المراكز من 9 وحتى 24 يخوضون مواجهات خروج المغلوب بنظام ذهاب وإياب وفقًا لما تحدده القرعة.

ويتأهل من مرحلة الإقصاء 8 أندية ستواجه الـ8 أندية الأخرى في دور الـ16، لتستمر البطولة بنظامها القديم بداية من دور الـ16 وحتى النهائي.

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