خبير: الشركات ذات الموارد الدولارية ستحقق طفرة كبيرة خلال الفترة المقبلة

قال الدكتور ابراهيم النمر خبير أسواق المال: إن الشركات المقيدة بالبورصة التي لها موارد دولارية هي الأكثر ارتفاعًا ونشاطا في الآونة الأخيرة، خاصة مع تراجع سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن كل الشركات ذات العوائد المحلية لا تحقق مستهدفاتها، بينما الشركات ذات الموارد الدولارية ستحقق طفرة هائلة في أرباحها ونتائج أعمالها، ولذلك هناك بحث مستمر عن موارد دولارية من كافة الشركات والقطاعات خلال الفترة المقبلة.