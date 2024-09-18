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اقتصاد

البورصة تربح 13 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم الأربعاء

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024، وربح رأس المال السوقي 13 مليار جنيه عند مستوى 2.059 تريليون جنيه.

المؤشر الرئيس "إيجي إكس 30" 
 

وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 30342 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 37172 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 13154 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

 

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 7070 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1%  عند مستوى 10087 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 2879 نقطة.

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