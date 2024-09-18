الأربعاء 18 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بمشاركة حمدي فتحي، الوكرة يخسر أمام تراكتور الإيراني بثلاثية في دوري أبطال آسيا

حمدي فتحي
حمدي فتحي

خسر فريق الوكرة القطري، الذي يلعب بين صفوفه حمدي فتحي نجم منتخب مصر، أمام تراكتور الإيراني بثلاثية نظيفة فى الشوط الأول من المباراة التى تجمعهما حاليا، على ملعب استاد الجنوب، ضمن منافسات الجولة الأولى لحساب المجموعة الأولى لبطولة دوري أبطال آسيا 2.

 

وتواجد حمدي فتحي،  في تشكيل فريقه الوكرة القطري بشكل أساسي أمام تراكتور الإيراني.

 

وسجل أهداف فريق تراكتور الإيراني، توميسلاف شتركالي في الدقيقة  13، وترابي في الدقيقة  16، وأضاف أمير حسين حسينزاده الهدف الثالث في الدقيقة  38 من المباراة.

 

وفشل الوكرة في مجاراة الفريق الإيراني الذي سيطر على مجريات الأمور مبكرا ونجح في حسم المباراة منذ الشوط الأول بثلاثية نظيفة.

 

تشكيل الوكرة القطري أمام تراكتور الإيراني

جاء تشكيل الوكرة القطري كالتالي:

حراسة المرمى: محمد البكيري.

الدفاع: لوكاس مينديز،  عبد الكريم حسن، عمر صلاح،  أيوب عسال.

الوسط: حمدي فتحي،  ريكاردو جوميز،  ألكسندر شولز.

الهجوم: نبيل عرفان،  فريد بولاية،  عيسى العيدوني.

ويلعب الوكرة رابع الدوري القطري في الموسم الماضي 2023- 2024 ضمن المجموعة الأولى والتي تضم أندية، تراكتور سازي تبريز الإيراني إيران، موهون باجان سوبر جاينت الهندي، ورافشان بطل طاجيكستان.

وتضم البطولة بنسختها الجديدة 32 فريقا تم توزيعهم على ثماني مجموعات بمعدل 4 مجموعات في منطقة الغرب ومثلهم في الشرق.

بمشاركة حمدي فتحي، خسارة الوكرة من الدحيل بثنائية في الدوري القطري

لاعب الوكرة القطري على رادار الزمالك

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الوكرة الوكرة القطري دوري أبطال آسيا تراكتور الإيراني مباراة الوكرة وتراكتور تراكتور ضد الوكرة حمدي فتحي

مواد متعلقة

تريزيجيه يعلق على خسارة الريان أمام الهلال في دوري أبطال آسيا

دوري أبطال آسيا، الهلال السعودي يهزم الريان القطري 3-1

الأكثر قراءة

مع توقعات رفع قيمة الجنيه، خبير اقتصادي يطلق تحذيرًا بشأن أسعار السلع

دوري أبطال أوروبا، تعادل سلبي بين بولونيا وشاختار في الشوط الأول

الفيدرالى الأمريكى يخفض سعر الفائدة 0.50 % فى أول خفض منذ 2020

حقيقة رفع سعر الخبز السياحى والمدعم بعد زيادة أنبوبة الغاز

أون تايم سبورتس تعلن إذاعة مباراة الأهلي وجورماهيا بدوري أبطال أفريقيا

رسميا، 9 فرق تنافس على اللقب بدوري الموسم المقبل وهبوط فريقين فقط

ارتفاع سعر الدولار فى البنك المركزى بختام تعاملات اليوم

توقعات بصعود أسعار الذهب حال خفض الفوائد الأمريكية

ads

منوعات

المزيد

شركة طيران عالمية تضع شروطا مشددة لمظهر العاملين ومواصفات الملابس الداخلية للمضيفات

تعيين ملكة جمال تركيا طبيبة لبلدة نائية

مستلزمات المدارس، أسعار الكراسات بمكتبات النزهة الجديدة (فيديو وصور)

العثور على 25 كيلو زبدة تعود للقرن الـ 16 فى أيرلندا طعمها كما هو

المزيد

خدمات

المزيد

طن الصويا يتراجع 1000 جنيه، تعرف على أسعار الزيت الخام بالأسواق

أسعار النحاس اليوم الأربعاء 18-9-2024 في الأسواق

أسعار الخضراوات اليوم، انخفاض الليمون والفلفل الرومي في سوق العبور

سعر القصدير اليوم الأربعاء 18- 09- 2024 عالميا

المزيد

انفوجراف

بعد تبرؤها من صلاح الدين التيجاني.. 5 شروط رئيسية للبقاء مع الطريقة التيجانية الرسمية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز إخراج زكاة المال للأهل؟ الإفتاء تجيب

مبادئ ومعتقدات الطريقة التيجانية، تعرف عليها

شباب حول الرسول، أنس بن مالك "خادم النبي، وآخر من توفي من الصحابة"

المزيد
الجريدة الرسمية