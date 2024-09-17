الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
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أخبار الرياضة اليوم: فتوح يشارك في تدريبات الزمالك، الأهلي يجدد لثنائي الدفاع.. وإقالة مدرب النصر السعودي

فتوح
فتوح

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية الهامة ولعل أبرزها:

مشاركة فتوح في مران الزمالك

نتظم أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة الشرطة الكيني في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وشارك أحمد فتوح في الحصة التأهيلية والبدنية بجانب زملائه بالفريق، بالإضافة إلى فقرة خفيفة بالكرة.

 

سبب إقامة مباراة الزمالك والشرطة الكيني بدون جمهور

وبحسب المركز الإعلامي لاتحاد الكرة المصري، فإن مباراة الزمالك والشرطة الكيني بدون جمهور بسبب الأحداث التي شهدها نهائي الكونفدرالية، وتقرر على أثرها منع الحضور الجماهيري مباراتين  وبالتالي لم يتم طرح تذاكر للمباراة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة الشرطة الكيني في لقاء عودة دور الـ ٣٢ بالكونفدرالية. 

سقوط الريان القطري

 خسر الريان القطري المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخب مصر محمود تريزيجيه بثلاثية مقابل هدف أمام الهلال السعودي في مواجهة الفريقين في الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة للموسم الحالي 2024/2025.

وسجل ثلاثية الهلال كل من سافيتش وكانسيلو وماركوس ليوناردو فيما سجل جوديس هدف الريان الوحيد بالشوط الثاني.

 

البولندي كونراد ميشالاك يشارك في مران الزمالك 

كما شارك البولندي كونراد ميشالاك لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للأبيض، التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي.

جاء ذلك عقب إعلان النادي انضمامه خلال الأيام الماضية، قادمًا من نادي أحد السعودي لمدة موسم على سبيل الإعارة لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.

وشارك ميشالاك في فقرات المران مساء اليوم سواء التأهيلية والبدنية بجانب الفقرة الخططية مع زملائه بالفريق.

إقالة مدرب النصر السعودي

أعلن نادي النصر السعودي رسميا إقالة مدربه لويس كاسترو من منصبه بعد التعادل مع نظيره الشرطة العراقي بنتيجة 1-1، خلال المواجهة التي تجمعهما، في إطار الجولة الأولى من الدور الأول لدوري النخبة الآسيوي.

وقال النصر عبر حسابه بموقع تويتر: قررت شركة نادي النصر رسميًا إنهاء العلاقة التعاقدية مع مدرب الفريق الأول السيد لويس كاسترو.. مثمنين له كافة الجهود التي بذلها مع النصر، ومتمنين له التوفيق.

الزمالك يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة الشرطة الكيني 

واستأنف الزمالك تدريباته مساء اليوم الثلاثاء بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون أمس الاثنين، استعدادًا لمواجهة الشرطة الكيني المقرر لها باستاد القاهرة الدولي في الثامنة مساء يوم الجمعة المُقبل في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم يوم السبت الماضي على ملعب نيايو الوطني بالعاصمة الكينية نيروبي، كان انتهى بفوز الزمالك بهدف دون رد سجله عبد الله السعيد. 

تحركات الأهلي تجديد عقود ثنائي الدفاع

قال مصدر داخل الأهلي ان هناك تحرك مبكر من جانب شركة الكرة بالأهلي لعقد جلسات مع الثنائي رامي ربيعة وياسر إبراهيم لتجديد تعاقد الثنائي الذي ينتهي بنهاية الموسم الجديد.
وأضاف أن هناك رغبة من جانب شركة الكرة في حسم هذا الملف مبكرا خاصة وأن الثنائي يعتبر عنصر اساسي في حسابات الجهاز الفني.

مركز جديد لكهربا داخل الأهلي

كما قال مصدر داخل الأهلي أن هناك تفكير من جانب مارسيل كولر في توظيف محمود كهربا مهاجم الفريق في مركز الجناح بجانب مشاركته كمهاجم صريح من أجل الاستفادة من اللاعب.
وأضاف أن كولر لن يمانع فكرة الاستعانة بكلا من وسام أبو علي وكهربا سويا في التشكيل الأساسي خاصة في ظل رغبة كولر في تجهيز جميع اللاعبين في المرحلة القادمة.

صفقة الجناح للأهلي

اقترب الأهلي من التعاقد مع جناح أجنبي جديد في ميركاتو الصيف القادم وتحديدا قبل إغلاق القيد الإفريقي 30 سبتمبر الجاري.
وقال مصدر داخل الأهلي أن هناك اسم قريب جدا من الأهلي لتدعيم مركز الجناح ولكن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي طلب التكتم الشديد علي اسم اللاعب لتجنب فشل المفاوضات كما حدث في أكثر من صفقة هذا الميركاتو.


كولر رحب بضم اللاعب الأجنبي الجديد وجاري حسم الأمور التفاوضية ولكن الأمر لم يرتقي إلي حيز الرسمية حتي هذه اللحظات ولكن الأهلي يقترب بقوة من الصفقة.

 

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