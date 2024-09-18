مصدر في "الوادا" يفجر مفاجأة بشأن قرار الاستئناف بأزمة رمضان صبحي

فجر مصدر داخل الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات “وادا”، مفاجأة بشأن أزمة رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز، بعد قرار الاستئناف أمام المحكمة الرياضية الدولية.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، إن رمضان صبحي يدفع ثمن أخطاء إدارية في المنظمة المصرية، مؤكدا أن لجوء مسئولي النادو المصري للتعتيم الإعلامي ليس الحل الأمثل، مفجرا مفاجأة بأن الاستئناف الذي قدمته الوادا للمحكمة الرياضية الدولية هو في الأساس ضد المنظمة المصرية.

وأضاف: “أرى أن المسئول الأول عن موضوع رمضان صبحي وكارثة أحمد فتوح هم مسئولي المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات ”النادو"، وموقف رمضان سليم ١٠٠% وموقف المنظمة المصرية صعب ولازم حد يشيل القضية".

وتابع: “حصل قبل كده أن صدرت عقوبات ضد لاعبين وتم الضغط عليهم للقبول بالعقوبة حتي لا يتم الاستئناف عليها من قبل الوادا وآخرهم اللاعب وسام نوار لاعب نادي الزمالك لكرة اليد، الذي تزامن صدور العقوبة الخاصة في شهر مايو 2022 به مع أزمة أحمد فتوح وعبد الله جمعة واتهامهما وقتها بتناول مخدر الحشيش، وتم الاتفاق بالضغط علي وسام نوار بقبول العقوبة رغم الأخطاء الإدارية مقابل إخفاء عينات أحمد فتوح وعبدالله جمعة”.

موقف رمضان صبحي من المشاركة بالمباريات

والسؤال الذي يطرح نفسه في هذه الحالة ما هو موقف مشاركة رمضان في المباريات بعد استئناف الوادا على حكم براءته؟.

وبحسب اللوائح المعمول بها فإنه بعد تبرئة رمضان صبحي، يحق له اللعب حتى القرار النهائي بعد استئناف الوادا على الحكم.

براءة رمضان صبحي

وأصدرت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات “النادو” بيانًا رسميًّا في الـ16 من يوليو الماضي بشأن قضية رمضان صبحي، واتهامه في وقت سابق بتهمة تعاطي المنشطات.

بيان المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات تضمن تبرئة رمضان صبحي من تعاطي أي مواد أو عقاقير منشطة، إلى جانب رفع القرار الصادر ضده من المنظمة بالإيقاف عن المشاركة في المباريات.

نص بيان المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات

وجاء نص البيان الصادر عن المنظمة على النحو التالي:

"تلقت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، مساء الثلاثاء الموافق 16 يوليو 2024م، قرار لجنة الاستماع بالمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات في قضية اللاعب رمضان صبحي، بشأن ارتكابه مخالفتين بموجب المادة 2.2 و2.5 من القواعد المصرية لمكافحة المنشطات، وهما: استخدام أو محاولة استخدام وسيلة محظورة، والتلاعب أو محاولة التلاعب بأي جانب من عملية الكشف عن المنشطات، وذلك بناء على تقرير معمل برشلونة والذي نص على "اكتشاف غير نمطي".

وذكرت اللجنة أن قرار المنظمة بفرض الإيقاف المؤقت الإجباري على اللاعب كان موافقًا للقواعد المنصوص عليها في القواعد المصرية لمكافحة المنشطات.

وقررت اللجنة بالأغلبية، الآتي:

** عدم فرض عقوبة على اللاعب.

** الرفع الفوري للإيقاف المؤقت الإجباري المفروض على اللاعب.

وبدورها أخطرت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات جميع الأطراف المعنية بهذا القرار.

وتنص لائحة المحكمة الرياضية الدولية تقضي بوجوب رد من الوكالة الدولية خلال 20 يوما من إصدار القرار لبيان أسباب الاستئناف على قرار لجنة الاستماع المصرية في مهلة أقصاها حتى 6 أكتوبر القادم.

قرار إيقاف رمضان صبحي

وقررت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات في 26 مايو الماضي رسميا إيقاف رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز.

وتم إخطار اتحاد الكرة المصري بإيقاف رمضان صبحي بشكل رسمي من قبل المنشطات حتى 6 يونيو الماضي، لحين عقد جلسة الاستماع والفصل النهائي في القضية بسبب العينة التي أخذت منه في 3 أبريل الماضي وطلبوا ردا من اللاعب على فساد العينة، ورد بعدها يوم 9 أبريل من نفس الشهر..