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رياضة

أحمد سليمان يتابع مع جوميز استعدادات الزمالك للمباريات المقبلة

أحمد سليمان
أحمد سليمان

حرص أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف على فريق الكرة على عقد جلسة مع البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم على هامش تدريبات اليوم الأربعاء التي أقيمت على ملعب النادي.

جاءت الجلسة من أجل الاطمئنان على كافة الأمور الخاصة بالفريق قبل المباراة المقبلة أمام الشرطة الكيني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستضيف فريق الزمالك نظيره الشرطة الكيني باستاد القاهرة الدولي في الثامنة مساء يوم الجمعة المُقبل في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والشرطة الكيني

ومن المقرر أن تذيع قنوات أبو ظبي الرياضية مباراة الزمالك والشرطة الكيني كونها الناقل الحصري للمباراة.

واستأنف الزمالك تدريباته مساء أمس الثلاثاء بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون يوم  الاثنين، استعدادًا لمواجهة الشرطة الكيني المقرر لها باستاد القاهرة الدولي في الثامنة مساء يوم الجمعة المُقبل في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم يوم السبت الماضي على ملعب نيايو الوطني بالعاصمة الكينية نيروبي، كان انتهى بفوز الزمالك بهدف دون رد سجله عبد الله السعيد.

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