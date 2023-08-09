الأربعاء 09 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

طريقة عمل كفتة الفراخ، أكلة سريعة التحضير ومغذية

كفتة فراخ، فيتو
كفتة فراخ، فيتو

طريقة عمل كفتة الفراخ، من الوصفات التي يمكنك إعدادها والاحتفاظ بها في الفريزر، لحين الحاجة، فيمكنك عمل كمية وحفظها في الفريزر، مما يجعلها من الوصفات المميزة للمرأة العاملة، وكذلك في المصايف، خاصة أن طريقة عمل كفتة الفراخ سهلة التحضير

 

طريقة عمل كفتة الفراخ

كفتة الفراخ

وتقدم الشيف نشوة منصور خبيرة الطهي، طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية، بخطوات سهلة وسريعة، ونتيجة مضمونة.

 

مكونات عمل كفتة الفراخ المشوية 
 

نصف كيلو دجاج مخلى

بصلة متوسطة مفرومة

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ملعقة صغيرة كمون مطحون

نصف ملعقة صغيرة كزبرة مطحونة

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملعقة صغيرة بهارات "جارام ماسالا" الهندية أو بهارات عادية

ملعقة صغيرة عصير ليمون

2 حبة فلفل أخضر أو أحمر حار مفروم ناعم ( أو نصف حبة فلفل أخضر عادى مفروم )

4 ملاعق كبيرة كزبرة خضراء مفرومة

ملعقة كبيرة نعناع فريش مفروم أو ملعقة صغيرة جاف (اختيارى)

ملعقة صغيرة زنجبيل فريش مفروم أو ربع ملعقة صغيرة جاف

ملعقة صغيرة ثوم مفروم

ملعقة صغيرة ملح

بيضة مخفوقة بالشوكة

2 ملعقة كبيرة جبن مبشور أى نوع حسب الرغبة (اختيارى ممكن الاستغناء عنه)

2 ملعقة كبيرة بقسماط خبز مطحون

 

طريقة تحضير كفتة الفراخ المشوية 

طريقة كفتة الفراخ

نضع الفراخ المخلى صدور أو صدور مع الأفخاد، في محضر الطعام.

نضيف إليه الفلفل الحار أو العادى والكزبرة الخضراء والنعاع والبصل والثوم وكل التوابل والملح والفلفل الأسود وعصير الليمون.

نفرم المكونات معا مع عدم الإفراط فى الفرم، حتى لا يصبح الخليط مثل العجينة.

بعد الفرم نضع الخليط فى بولة عميقة، ونضيف عليه البيضة تدريجيا، ونخلط لأنه يمكن الاكتفاء بنصف البيضة فقط، حتى لا يصبح الخليط ناعم.

نضيف البقسماط المطحون، مع الجبن المبشور، ونخلط، ثم نغطى البولة وندخلها الثلاجة 2 ساعة، حتى نسهل عملية التشكيل.

بعد مرور الوقت، نحضر شواية وتدهن بالزيت وتترك حتى تسخن جيدا، ثم نشكل الخليط على أسياخ.

توضع على الشواية، مع تركها 10 دقائق، حتى تنضج مع تحريك السيخ.

يمكن بعد نضج كفتة الفراخ المشوية، أن يوضع فى صينية، ونحمي قطعة فحم على النار، وتوضع على قطعة ورق فويل، وتوضع فى وسط الصينية ونصب عليها ملعقة زيت، ونغطى الكفتة، وتترك دقائق، ثم توضع فى طبق التقديم.

لو لم يكن لديكِ الاسياخ يمكن تشكيلها باستخدام يد ملعقة خشب، ثم نخرجها وتسوى على الشواية مع قلبها، حتى تنضج من جميع الجهات.

وبعد نضج كفتة الفراخ المشوية، ترفع وتقدم مع سلطة خضراء وبالهنا والشفا.

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