"آليات تحسين الوعي المجتمعي بالمبادرات الرئاسية" ندوة بإعلام الداخلة

عقد مركز إعلام الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، ندوة تثقيفية بعنوان "آليات تحسين الوعي المجتمعي بالمبادرات الرئاسية وتحقيق المشاركة الإيجابية المستهدفة" بقاعة المؤتمرات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط.

حاضر في الندوة المهندس ماهر حسين نائب أول رئيس مركز ومدينة بلاط والشيخ عبدالله سفينة مدير إدارة الأوقاف ببلاط، وشهدت الندوة حضورًا مميزًا من قيادات تنفيذية وشعبية، ومسؤولين حكوميين، ورائدات ريفيات، بالإضافة إلى شباب وموظفين وبرلمانيين سابقين وحاليين.

افتتح الندوة محمود عزت، أخصائي الإعلام بمركز إعلام الداخلة، الذي رحب بالحضور وأكد على أهمية هذه الفاعلية في تعزيز الجهود المشتركة نحو بناء مجتمع متكامل في إطار المبادرات الرئاسية المستمرة، وأشار إلى أن الهدف الرئيسي للندوة هو التوعية بأهمية المبادرات الرئاسية ودورها الفاعل في تعزيز التنمية المستدامة وبناء الإنسان.

تحدث نائب رئيس مركز ومدينة بلاط، عن أهمية المبادرات الرئاسية ودور الدولة الفاعل والمستمر في الحرص على بناء الإنسان نفسيًا واجتماعيا.

وأكد على أهمية المبادرات الرئاسية في الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين في الأماكن المستهدفة لاسيما في المناطق الريفية والمناطق الأكثر إحتياجا، مشددا في هذا الصدد على أهمية تحسين الوعي المجتمعي بالمبادرات الرئاسية في الأماكن الأكثر استفادة من ٱجل تعظيم الاستفادة من خدمات المبادرات الرئاسية.

وأشار المتحدث إلى ٱهمية دور وسائل الإعلام المختلفة سواء الوسائل التقليدية أو الحديثة في رفع الوعي بأهمية المبادرات الرئاسية، مشيدا في هذا الصدد بدور الإعلام المباشر ممثلا في الهيئة العامة الاستعلامات في هذا الجانب من خلال الحملة الإعلامية الحالية.

ولفت المتحدث إلى أن كافة المؤشرات تشير حاليا الى أن مستوى الوعي بالمبادرات الرئاسية جيد بفضل ماتقدمه من خدمات حقيقية تلامس احتياجات المواطنين.

كما تناول المتحدث أهمية التعليم والتدريب، مؤكدًا على ضرورة تزويد الشباب بالمهارات اللازمة لمواجهة تحديات سوق العمل، وأكد أن مجتمعنا بحاجة إلى تطوير برامج تدريبية متخصصة تسهم في رفع كفاءة الشباب ندوة بمركز اعلام الداخلة احتياجات السوق.

ومن جانبه أكد مدير إدارة الأوقاف الشيخ عبدالله سفينة على دور المبادرات الرئاسية في تحسين مستوى المعيشة، مشيرًا إلى البرامج المتنوعة التي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية، تطوير التعليم، وتوفير فرص العمل. كما أوضح كيف تساهم هذه المبادرات في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز التنمية الاقتصادية.

كما أشارت الندوة أيضًا إلى أهمية الصحة العامة، الذي ظهر بشكل كبير في مبادرات الصحة التي أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي كمبادة 100 مليون صحة وصحة المرأة وغيرها من المبادرات التي تهدف لتحسين وصول الخدمات الصحية، على اعتبار أن الوصول إلى خدمات صحية جيدة هو حق أساسي لكل مواطن، ولا بد من تكثيف الجهود في هذا الاتجاه لذا لابد من توفير خدمات صحية جيدة وزيادة الوعي الصحي في المجتمعات.

اختتمت الندوة بتقديم مجموعة من التوصيات، التي تضمنت تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتنفيذ برامج توعوية فعالة، وخلق منصات للحوار المجتمعي، هذه التوصيات تعكس الرغبة القوية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء مستقبل أفضل للجميع.

يذكر أن الندوة تأتي استكمالًا لجهود قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات التي تهدف إلى التوعوة بأهمية المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي وفي إطار مبادرة "إيد في إيد.. هننجح أكيد " التي أطلقها القطاع تحت إشراف الدكتور أحمد يحي رئيس القطاع.

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