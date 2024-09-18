الأربعاء 18 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ختام فعاليات "جودة التعليم والتنمية المستدامة" بالنيل للإعلام في الوادي الجديد

النيل للإعلام بالوادي
النيل للإعلام بالوادي الجديد، ڤيتو

اختتم مركز النيل للاعلام بالوادى الجديد فعاليات اليوم الثانى لورشة العمل جودة التعليم وتحقيق التنمية المستدامة والتى جاءت ضمن حملة “ايد فى ايد هننجح اكيد” التى أطلقها قطاع الاعلام الداخلى برئاسة الدكتور أحمد يحيى.

وقالت دعاء سعد مدير مركز النيل للإعلام بالوادي الجديد، أن برنامج ورشة العمل جاء ضمن محاور المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الانسان، مؤكدة أن محور التعليم من أهم محاور بناء وتنمية الإنسان.

وتحدثت الدكتورة وسام أستاذ المناهج وطرق التدريس بكليه التربيه وعبدالله سعيد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الوادى الجديد الأزهرية.

حيث تم مناقشة المحاور التاليه: 

  • آليات تعزيز الصلة بين المدرسة والاسرة
  • دور مجالس الاباء والامناء فى مناقشه مشكلات الطلاب
  • أثر الدروس الخصوصية على انضباط الطلاب وسلوكهم داخل المدرسة
  • أثر الرقابه الاسرية ومتابعه الطلاب على تحقيق الانضباط والالتزام
  • استعدادات قطاع الازهر للعام الدراسى الجديد
  • المناهج الدراسية بقطاع الازهر وماتم عليها من تغييرات.

وانبثق عن الورشة مجموعه من التوصيات كان من أهمها 

عمل برامج توعية لاولياء الامور باهمية التفاعل مع المدرسة 

التاكيد على دور مجالس الاباء والامناء للوقوف على المشكلات والمعوقات بالمدارس، توعية اولياء الامور بضرورة الحد من الدروس الخصوصية، هذا وقد أدار اللقاء جريس شنودة الاعلامى بمركز النيل للاعلام تحت اشراف دعاء سعد مدير مركز النيل للإعلام بالوادي الجديد.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد الأزهرية الدروس الخصوصية المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الانسان المبادرة الرئاسية بداية المناهج الدراسية الوادى الجديد تحقيق التنمية المستدامة حملة ايد في ايد هننجح أكيد مركز النيل للإعلام بالوادي الجديد

مواد متعلقة

الوادي الجديد تستعد لتدشين المبادرة الرئاسية بداية، اليوم

وفاة أربعيني غرقًا في بحيرة زراعية بالوادي الجديد

الأكثر قراءة

بعد أزمة صلاح الدين التيجاني، كل ما تريد معرفته عن الطريقة التجانية في مصر

بعد زيادة أسعار أسطوانة البوتاجاز، تعرف على موعد انعقاد لجنة تسعير البنزين والسولار

أول رد من الشيخ صلاح الدين التجاني على اتهامه بالتحرش

ارتفاع سعر أسطوانات البوتاجاز يثير الغضب ويتصدر التريند، والنشطاء: كفاية يا مدبولي

4 طعنات بالصدر، إصابة شاب على يد شقيقه غرب الأقصر

أحمد فتوح يعتذر رسميًا لأسرة ضحيته ويكشف سبب مشاركته في تدريبات الزمالك

الشيخ صلاح التيجاني: خديجة تُعالج نفسيا وبيني وبينها القضاء

الأهلي يستغل اجتماع رابطة الأندية ويفتح النار على المنتخب

ads

منوعات

المزيد

تقرير يكشف تفاصيل جديدة عن أسباب ارتفاع غازات الاحتباس الحراري بسرعة في الغلاف الجوي

نقوش غامضة على جدران قلعة تشيم التركية حيرت العلماء

جدل في لبنان بسبب منع مناقشة رسالة ماجستير عن المثليين

ناميبيا، مصرع 4 أطفال علقوا في ثلاجة

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الخضراوات اليوم، انخفاض الليمون والفلفل الرومي في سوق العبور

سعر القصدير اليوم الأربعاء 18- 09- 2024 عالميا

أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024

استقرار أسعار الأرز المحلي اليوم الأربعاء 18- 09- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

تصريحات هامة من الرئيس السيسي لوزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شباب حول الرسول.. صهيب الرومي، التاجر الرابح

تكذيب معجزات الله، تفسير الشعراوي للآية 13 من سورة النمل (فيديو)

بعد جدل صلاح الدين التيجاني، ما هو مفهوم السيادة وهل يجوز إطلاقه على عوام الناس؟

المزيد
الجريدة الرسمية