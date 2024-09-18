ختام فعاليات "جودة التعليم والتنمية المستدامة" بالنيل للإعلام في الوادي الجديد

اختتم مركز النيل للاعلام بالوادى الجديد فعاليات اليوم الثانى لورشة العمل جودة التعليم وتحقيق التنمية المستدامة والتى جاءت ضمن حملة “ايد فى ايد هننجح اكيد” التى أطلقها قطاع الاعلام الداخلى برئاسة الدكتور أحمد يحيى.

وقالت دعاء سعد مدير مركز النيل للإعلام بالوادي الجديد، أن برنامج ورشة العمل جاء ضمن محاور المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الانسان، مؤكدة أن محور التعليم من أهم محاور بناء وتنمية الإنسان.

وتحدثت الدكتورة وسام أستاذ المناهج وطرق التدريس بكليه التربيه وعبدالله سعيد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الوادى الجديد الأزهرية.

حيث تم مناقشة المحاور التاليه:

آليات تعزيز الصلة بين المدرسة والاسرة

دور مجالس الاباء والامناء فى مناقشه مشكلات الطلاب

أثر الدروس الخصوصية على انضباط الطلاب وسلوكهم داخل المدرسة

أثر الرقابه الاسرية ومتابعه الطلاب على تحقيق الانضباط والالتزام

استعدادات قطاع الازهر للعام الدراسى الجديد

المناهج الدراسية بقطاع الازهر وماتم عليها من تغييرات.

وانبثق عن الورشة مجموعه من التوصيات كان من أهمها

عمل برامج توعية لاولياء الامور باهمية التفاعل مع المدرسة

التاكيد على دور مجالس الاباء والامناء للوقوف على المشكلات والمعوقات بالمدارس، توعية اولياء الامور بضرورة الحد من الدروس الخصوصية، هذا وقد أدار اللقاء جريس شنودة الاعلامى بمركز النيل للاعلام تحت اشراف دعاء سعد مدير مركز النيل للإعلام بالوادي الجديد.