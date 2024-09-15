وكيل أوقاف الوادي الجديد يوضح العبادات المحببة لإحياء ذكرى المولد النبوي (فيديو)

قال الدكتور مختار عيسى دياب وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الوادي الجديد، لـ«ڤيتو»، إن الاحتفال بذكرى مولد النبي الشريف، هو إعلانًا لمحبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإعلانًا للفرح بيوم مجيئه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم إلى الدنيا، وهو إحتفالًا لإظهار الفرح في هذا اليوم، ويُقصَد به تجمع الناس على الذكر، والإنشاد في مدحه والثناء عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وإطعام الطعام صدقة لله، والصيام، والقيام؛ فيكون الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بكل أنواع القربات التي يتقرب بها الإنسان إلى الله تعالى.

وأضاف، أن المولد النبوي الشريف إطلالة للرحمة الإلهية بالنسبة للتاريخ البشري جميعه؛ فلقد عَبَّر القرآن الكريم عن وجود النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- بأنه "رحمة للعالمين"، وهذه الرحمة لم تكن محدودة؛ فهي تشمل تربيةَ البشر وتزكيتهم وتعليمهم وهدايتهم نحو الصراط المستقيم وتقدمهم على صعيد حياتهم المادية والمعنوية، كما أنها لا تقتصر على أهل ذلك الزمان؛ بل تمتد على امتداد التاريخ بأسره.

وقال مختار، إن خير ما نحيى به ذكرى ميلاد النبى أن نسير على خطاه ونهتدى بهديه ونفتدى بسنته لمواجهة ما نعانيه من قصور فى مختلف نواحى الحياة السياسية والإقتصادية وغيرها وذلك امتثالًا لقول الحق تبارك وتعالى: (لّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لّمَن كَانَ يَرْجُو اللّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللّهَ كَثِيرًا).

وأوضح وكيل أوقاف الوادي الجديد، أنّ الدروس المستفادة من ذكرى المولد النبوي الشريف أكثر من أن تحصى أو تُعدَّ، ولنا منها ما يعيننا على تحمل مشاق الحياة وقسوتها؛ وأول درس هو الصبر الذي ردده ربنا سبحانه وتعالى على مسامع نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في كثير من آيات القرآن الكريم، وجعله من أخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم؛ فما أكثر ما قال له ربه عز وجل: ﴿وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللهِ﴾، ﴿فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا﴾، ﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ﴾.والصبر نصف الإيمان، ولذا فإن الصابرين يوفون أجرهم بغير حساب كما أخبر بذلك رب العالمين.

وأضاف، أنه من الدروس المستفادة من هذه الذكرى، العزة والكرامة والإباء والنجدة والشهامة التي كان يتحلى بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهناك دروس جهاد النفس بالتحلي بما يدعو إليه من الأخلاق والآداب فتحسن بذلك صورة الإسلام والمسلمين ويعلو شأننا في العالمين.

وأشار وكيل أوقاف الوادي الجديد، إلى أن بعض الدروس المستفادة، تتحدث عن الدفاع عن الحق، ونصرة المظلوم، ولفتت إلى ضرورة معرفة المسلمين بهذه الدروس والعمل بها وتتحد كلمتهم حولها، حتى تتحقق الاستفادة من دروس ذكرى المولد النبوي الشريف والاحتفاء بها في كل مكان.