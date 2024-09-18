جامعة الوادي الجديد تطلق أولى فعاليات مبادرة "بداية جديدة" بقرى المنيرة

شاركت جامعة الوادي الجديد فى إطلاق المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان "، وذلك بالتنسيق مع محافظة الوادى الجديد، برعاية الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد وإشراف الدكتور مصطفى محمود المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة.

وقال الدكتور مصطفى محمود، إن جامعة الوادي الجديد، أطلقت أولى فعاليات المبادرة الرئاسية بالوحدة المحلية بقرى المنيرة بمركز الخارجة والتى تستهدف تنفيذ قواقل طبية تضم عددا من التخصصات الطبية بمشاركة أساتذة كلية الطب البشري بالاضافة إلى قافلة بيطرية للكشف على الثروة الحيوانية بمشاركة اساتذة كلية الطب البيطري بالتنسيق مع مديرية الطب قافلة إرشادية زراعية ونفسية بمشاركة أستاذة من كلية الزراعة والتربية بالاضافة الى تنفيذ ورش تدريب فى إطار المبادرة الرئاسية صنايعية مصر لتدريب شباب القرية على عدد من حرف النجارة والسباكة الكهرباء.

وقدم أعضاء القافلة الشكر لرئاسة الوحدة المحلية لمركز الخارجة والوحدة المحلية لقرى المنيرة على حسن التنسيق والتنظيم لإنجاح فعاليات وانشطة المبادرة.

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