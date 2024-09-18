مخاطر الإدمان والتعاطي فى ندوة بجامعة الوادي الجديد

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الوادي الجديد، بالتعاون مع الإدارة المركزية لرعاية الشباب بالجامعة ندوة توعوية بمخاطر الإدمان وتعاطى المخدرات، برعاية الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد وإشراف الدكتور مصطفى محمود المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة وبحضور الدكتورة نجوى أحمد واعر وكيل كلية التربية وبحضور لفيف من منتسبى الجامعة.

وخلال الندوة أكد الدكتور مصطفى محمود على أهمية توعية منتسبي الجامعة بمخاطر الإدمان والتعاطي، وحث الطلاب على تحقيق الاستفادة القصوى من هذه الندوات والقيام بواجبهم في نقل المعلومات للمجتمع الخارجي للتوعية بمخاطر الإدمان.

كما أشارت الدكتورة نجوى أحمد واعر أن ظاهرة تعاطى المخدرات أصبحت تشكل تحديًا من أخطر التحديات الاجتماعية التي تواجه العالم اليوم.

وفى نهاية الندوة تم عرض فيلم تسجيلى عن مخاطر الإدمان وفتح حوار مع الحضور للرد على كافة الاستفسارات.

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