بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يبدأ مناقشات أسعار الفائدة اليوم.. الأسواق العالمية تترقب القرار.. وتوقعات ببدء دورة التيسير النقدي لأول مرة منذ 2020

حالة من الترقب تعيشها الأسواق العالمية، مع بداية اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الثلاثاء، لمناقشة أسعار الفائدة، على مدار يومين، حتى يتم الإعلان عنها مساء غدٍ الأربعاء.

اجتماع الفيدرالي الأمريكي لمناقشة أسعار الفائدة

وشهدت الأسواق العالمية، حالة من التذبذب المستمر، بعد الإعلان عن قرب خفض الفيدرالي الفائدة لأول مرة منذ 2020، بعد قرارات الرفع والتثبيت التي شهدتها اجتماعات الفيدرالي على مدار العامين الماضيين.

الفيدرالى الامريكى، فيتو

وظهرت العديد من التوقعات من خبراء الاقتصاد والمؤسسات المالية العالمية، حول مصير سعر الفائدة على الدولار الأمريكي، والتي أجمع أغلبها على توجه لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة، لخفض الفائدة بمقدار يتراوح ما بين 25 نقطة أساس، إلى 50 نقطة أساس، في محاولة لبدء تخفيف التشديدات النقدية ومساعدة الاقتصاد الأمريكي على النمو وحمايته من التعرض للركود، في ظل التراجعات المستمرة للتضخم، والاقتراب من المعدلات المستهدفة.

اقتراب الدولار من أدنى مستوى له خلال 2024

واقترب الدولار، اليوم الثلاثاء، من أدنى مستوى له هذا العام عشية البدء المتوقع لدورة التيسير النقدي في الولايات المتحدة والتي يراهن المتعاملون في الأسواق على أنها قد تبدأ بخفض كبير لأسعار الفائدة.

أسعار الدولار، فيتو

سعر اليورو في التعاملات الآسيوية

ويحوم اليورو حول 1.1123 دولار في التعاملات الآسيوية ليظل قريبا من أعلى مستوى له خلال العام عند 1.1201 دولار.

وارتفع الين إلى مستوى 140 مقابل الدولار في تعاملات ضعيفة بسبب عطلة أمس الاثنين، ثم تراجع إلى 140.77 مع عودة المتعاملين للعمل في طوكيو.

العقود الآجلة لصناديق مجلس الاحتياطي الفيدرالي

وارتفعت العقود الآجلة لصناديق مجلس الاحتياطي الفيدرالي لتزيد احتمالات خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 67 % مقابل 30 % قبل أسبوع، وفقا لخدمة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي.

تحرك أسعار الذهب العالمي

وتحركت أسعار الذهب قرب أعلى مستوى لها على الإطلاق، اليوم الثلاثاء، قبل الإطلاق المتوقع لدورة من التيسير النقدي في الولايات المتحدة قد يستهلها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض كبير لأسعار الفائدة.

أسعار الذهب العالمي، فيتو

أسعار الذهب في المعاملات الفورية

استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2581.68 دولار للأونصة، وسجل المعدن النفيس أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2589.59 دولار أمس الاثنين، كما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 2608.60 دولار.

وفي نفس السياق، قال الدكتور علاء رزق، الخبير الاقتصادى ورئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية الاقتصادية إن الأسواق العالمية تستعد لمتابعة اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي، اليوم الثلاثاء، وغدا الأربعاء، والذي سيتناول مراجعة سعر الفائدة على الدولار.

الفيدرالى الامريكى، فيتو

أسعار الفائدة الأمريكية المرتفعة

وأكد رزق، فى تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن سعر الفائدة على الدولار حاليا، يتراوح بين 5.25% و5.50%، وهي مستويات لم يشهدها الاحتياطي الفيدرالي منذ ما يقرب من ربع قرن، ومع اقتراب اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي، تتطلع الأسواق العالمية إلى قرارات البنك وما سيسفر عنه الاجتماع في سبتمبر 2024.

وأوضح أن الوضع الآن يشير إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة استمرت على مدار سنة وبشكل متواصل مع رحلة التثبيت عند 5.50 نقطة أساس، ويبدو الآن أن هناك حالة ترقب حول قرارات البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي القادمة بشأن أسعار الفائدة خلال الاجتماع الحالي.

توقعات بانخفاض سعر الفائدة على الدولار

وتابع: تشير التوقعات إلى أن الإجتماع القادم للبنك الفيدرالي الأمريكي قد يشهد خفضا في سعر الفائدة على الدولار بمقدار يتراوح بين 25 و50 نقطة أساس، استنادًا إلى تدهور البيانات الاقتصادية الأمريكية، التي تدعو إلى ضرورة خفض تدريجي للفائدة لتفادي تباطؤ اقتصادي محتمل.