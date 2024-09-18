مؤشر الذهب يجتاح قمما جديدة قبيل قرار الفيدرالى الأمريكى اليوم

الذهب، شهدت أسعار الذهب بحركة تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 18 سبتمبر 2024، في محلات الصاغة، ارتفاعا ملحوظا، بالتزامن مع الترقب لقرار الفيدرالي الأمريكى مساء اليوم، ليرتفع جرام الذهب عيار 18 بنحو 20 جنيها، ليلامس جرام الذهب من عيار 18 نحو 2990 جنيها بالأسواق المحلية.

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مؤشر الذهب - فيتو

اتجاه أسعار الذهب الفترة المقبلة

يمكن القول أن مؤشرات سو ق الذهب تتجه إلى الارتفاع خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة صعود ملحوظ لأسعار الذهب وهذا ما حدث خلال الأيام الماضية، في أسعار المعدن الأصفر محليًا وعالميًا، كما أن الوقت الحالى مناسب للشراء.



توقعات عديده بتخفيض الفائدة الأمريكية

توقع العديد من خبراء سوق المال انه من الممكن أن يتخطى الذهب حاجز الــ 4 الأف جنيه في الأيام المقبلة، خاصة في حالة تخفيض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة.

جيروم باول - فيتو

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024

ومن خلال السطور التالية ترصد لكم «فيتو» أسعار الذهب اليوم.

سعر الذهب الآن عيار 24

سجل سعر الذهب الآن عيار 24 اليوم في مصر، وسجل نحو 3977 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب الآن عيار 22

سجل سعر الذهب الآن عيار 22 اليوم في مصر، وسجل نحو 3645 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب الآن عيار 21

بلغ سعر الذهب الآن عيار 21 اليوم في مصر، وسجل نحو 3480 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب الآن عيار 18

سجل سعر الذهب الآن عيار 18 اليوم في مصر، وسجل نحو 2990 جنيهًا للبيع.

الذهب - فيتو

سعر الذهب الآن عيار 14

وصل سعر الذهب الآن عيار 14 اليوم في مصر، وسجل نحو 2320 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب الآن عيار 12

وشهد سعر الذهب الآن عيار 12 اليوم في مصر، وسجل نحو 1988 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب الآن عيار 9

انخفض سعر الذهب الآن عيار 9 اليوم في مصر، وسجل نحو 1490 جنيهًا للبيع.



سعر الأونصة عالميا

كما سجلت سعر أونصة الذهب اليوم في مصر نحو 2571 دولارا للبيع.

