العالم يترقب قرار الفيدرالي الأمريكي للفائدة , أسهم عالمية مستفيدة حال اتخاذ القرار مساء اليوم

البنك الفيدرالى الأمريكى، يترقب العالم نتائج اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي خلال الساعات المقبلة، حيث يعد اجتماع اليوم هو سادس اجتماعات البنك الفيدرالي الأمريكي خلال العام الجاري 2024.

وخلال السطور التالية ترصد “ فيتو ” مواعيد اجتماع الفيدرالي الأمريكي وأبرز التوقعات الخاصة بأسعار الفائدة.

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البنك الفيدرالى الأمريكى يحسم مصير أسعار الفائدة.. بعد ساعات

وتعقد لجنة السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اجتماعها مساء اليوم الأربعاء الموافق 18 سبتمبر 2024، لتحديد مصير سعر الفائدة ومناقشة سعر الفائدة الرئيسية في الفترة المقبلة.

ويتبقى أمام البنك الفيدرالي الأمريكي اجتماعين خلال العام الجاري للنظر فيما يتعلق بسعر الفائدة ويتم إجراء الاجتماع الأخير خلال شهر ديسمبر 2024، كما أنه من المتوقع خفض الفيدرالى الأمريكى الفائدة مرة أخرى قبل نهاية العام الجاري وتحديدًا في 18 ديسمبر بنسبة 0.25% أخرى لتصل الفائدة إلى مستوى 4.75%، حيث يستهدف الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى خفض معدلات التضخم بنسبة 2%.



الفيدرالى الامريكى - فيتو

اجتماعات اللجنة الفيدرالية بالبنك المركزي الأمريكي

جدير بالذكر أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بـ البنك المركزي الأمريكي تجتمع 8 مرات على مدار العام للنظر في سعر الفائدة، في محاولة للسيطرة على مستويات التضخم التي تتصاعد بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، حيث شهدت السنوات الأربع الأخيرة رفعا متتاليا لسعر الفائدة الأمريكية بسبب ارتفاع الأسعار نتيجة الأزمات العالمية مثل أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وتوترات منطقة الشرق الأوسط.

خفض أسعار الفائده بالبنك الفيدرالى الأمريكى.. أسهم عالمية مستفيدة حال اتخاذ القرار

توقعت أغلب أراء خبراء ومحلليين سوق المال، عن اقتراب البنك الفيدرالى الامريكى من خفض أسعار الفائدة خلال اجتماع مساء اليوم الأربعاء الموافق 18 سبتمبر 2024 .

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الفيدرالى الامريكى - فيتو

“ بلومبرج ”: قطاعات السلع الاستهلاكية وتكنولوجيا المعلومات والمرافق والعقارات.. أبرز المستفيدين من انخفاض الفائدة

يمكن أن تستفيد قطاعات اقتصادية معينة بشكل أكبر من انخفاض أسعار الفائدة حال اتخاذ القرار مساء اليوم، حسب “ بلوبرج ” إذ إنه بشكل أساسي تشهد قطاعات السلع الاستهلاكية وتكنولوجيا المعلومات والمرافق والعقارات دفعة قوية متأثرة بانخفاض أسعار الفائدة.

وغالبا ما تستفيد الشركات الصغيرة من خفض أسعار الفائدة، حيث تساعدها تكاليف الاقتراض المنخفضة في جمع رأس المال للمشاريع الجديدة وخفض تكاليف خدمة الديون.

ورأى جوردان إيرفينج، مدير المحفظة في جلينميد لإدارة الاستثمار في فيلادلفيا، حسب “ بلومبرج ”: هناك سببين رئيسيين لحدوث هذا:

أولا: تحمل الشركات الصغيرة أعباء ديون أعلى من نظيراتها من الشركات الكبيرة، ومن شأن انخفاض الأسعار أن يخفف من هذا العبء ويسمح لهذه الشركات بتخصيص رأس المال لاحتياجات العمل بدلًا من خدمة الديون.

ثانيا: عندما يحدث التسارع الاقتصادي الناجم عن خفض الفائدة، تميل الشركات الصغيرة إلى الاستفادة من هذا الأمر والقيادة في المراحل المبكرة من التعافي الاقتصادي.

أسهم مرجحة للصعود مدعومة بخفض أسعار الفائدة

جدير بالذكر هناك أسهم تابعه لقطاع شركات السلع الاستهلاكية التقديرية هي الأخرى من بين الأسهم المرجحة للصعود مدعومة بخفض أسعار الفائدة، حسب “ بلومبرج ” إذ يؤدي خفض الأسعار إلى تعزيز إنفاق المستهلكين في هذه الشركات، على الرغم من أن الركود قد يفسد الأمر.

وتشير أحدث التوقعات إلى أن الفيدرالي الامريكى سيقوم بثلاثة تخفيضات لأسعار الفائدة في عام 2024، حسب “ بلومبرج ” مع المزيد من التخفيضات في عامي 2025 و2026، ورغم أن التضخم لا يزال أعلى من الهدف الذي فرضه بنك الاحتياطي الفيدرالي على نفسه وهو 2%، فقد أشار إلى نيته التخلي عن سياسة أسعار الفائدة المرتفعة بهدف تجنب الركود .